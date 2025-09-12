Europa enfrenta expansión récord de virus transmitidos por mosquitos

La directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades «ECDC», Pamela Rendi-Wagner, advirtió que Europa entra en una nueva fase donde la transmisión más intensa de enfermedades transmitidas por mosquitos se vuelve normal. La provincia italiana de Latina registró sus primeros casos de virus del Nilo Occidental, mientras Francia experimenta una expansión sin precedentes de chikungunya este verano.

Tamás Bakonyi, experto principal del ECDC para enfermedades transmitidas por vectores, explicó que la intensa temporada fue «probablemente influenciada» por un verano extraordinariamente caluroso. El clima cálido favorece la propagación de mosquitos y reduce el tiempo necesario para que un insecto infectado se vuelva contagioso. Las altas temperaturas han creado condiciones ideales para la expansión viral.

Francia registró 957 casos de chikungunya en viajeros que regresaron hasta el 2 de septiembre, superando ampliamente las cifras de la década pasada. La mayoría fueron importados desde Reunión, destino vacacional francés del Océano Índico que experimentó un gran brote esta primavera. El virus causa fiebre, dolor de cabeza, erupciones y dolor articular extremo.

Transmisión local alcanza niveles históricos

El mosquito tigre asiático Aedes albopictus se ha extendido ampliamente por Europa en los últimos 10 años debido al calentamiento climático. Denis Malvy, médico de enfermedades infecciosas de la Universidad de Burdeos, confirmó: «Tenemos Aedes albopictus en todas partes de Francia». Esta presencia facilitó los casos de transmisión local.

Francia reportó 301 casos de transmisión local adicionales, 73 de ellos en la semana que terminó el 2 de septiembre. Solo 32 casos de transmisión local se registraron entre 2010 y 2024, convirtiendo las cifras actuales en récord histórico. La región de Alsacia en el noreste francés reportó su primer caso este verano.

El ECDC calificó la aparición en Alsacia como «una ocurrencia excepcional en esta latitud», mientras dos grandes grupos de 40 casos cada uno surgieron en Burdeos. Un portavoz de la agencia de salud pública francesa describió los números como «una amenaza» para la agenda de salud pública nacional e internacional. Italia registró 107 infecciones locales hasta el 3 de septiembre.

Virus del Nilo Occidental se extiende hacia el sur

Italia reportó 502 casos de enfermedad del virus del Nilo Occidental hasta el 3 de septiembre, casi tantos como Estados Unidos en todo el año. El país registró 33 muertes, con 226 casos donde el virus invadió el cerebro y 80% de estos pacientes tenían 65 años o más. La expansión geográfica del virus sorprendió a los expertos sanitarios.

Emanuele Nicastri, médico del Instituto Nacional Lazzaro Spallanzani para Enfermedades Infecciosas, reveló que su equipo estaba «bastante molesto» por los primeros casos diagnosticados en la zona. «Nunca habíamos visto» virus del Nilo Occidental adquirido localmente en los pantanos alrededor de Roma, dijo, «ahora tenemos dos tercios de los casos italianos». El área históricamente libre del virus ahora concentra la mayoría de infecciones.

El epidemiólogo Patrizio Pezzotti explicó que la geografía del brote italiano es inusual, ya que tradicionalmente se concentraba en el valle del río Po. «No sabemos por qué» el virus apareció súbitamente en el área densamente poblada que se extiende de Roma a Nápoles. Los cambios climáticos en las rutas migratorias de aves africanas representan una posibilidad.

Opciones terapéuticas limitadas ante la crisis

No existen medicamentos antivirales aprobados para ninguna de las dos enfermedades, por lo que ambas se tratan con cuidados de apoyo. Las vacunas en desarrollo contra el virus del Nilo Occidental están a años de una potencial aprobación regulatoria. La ciencia ofrece pocas soluciones rápidas para contener la expansión viral.

Una de las dos vacunas aprobadas contra chikungunya se vinculó con reacciones adversas graves y dos muertes en ancianos de Reunión esta primavera. Malvy explicó que la opinión pública sobre la vacunación contra la enfermedad se volvió «complicada» en Francia, aunque la segunda vacuna parece más segura. La confianza en las herramientas preventivas se ha visto comprometida.

David Hamer, médico de enfermedades infecciosas tropicales de la Universidad de Boston, advirtió que el Aedes albopictus ha estado «marchando hacia el norte» por Estados Unidos durante 10-15 años. «El potencial para la introducción y propagación es sustancial», declaró, sugiriendo que Estados Unidos podría enfrentar brotes similares pronto. Europa puede estar presagiando una expansión global de estas enfermedades transmitidas por mosquitos.