Medicina Legal minimiza certificar muerte de paciente vivo en Juliaca como un error

Medicina Legal de San Román intentó minimizar el grave error de certificar la muerte de una persona viva calificándolo como «error involuntario» durante una controvertida rueda de prensa en Juliaca.

Úrsula Sandoval Gionti, jefe encargado de la unidad médico legal, justificó el grosero error ocurrido el 4 de septiembre. «Fue un error involuntario porque se traspapelaron los documentos», declaró restando gravedad al hecho.

La funcionaria evitó revelar la identidad del médico responsable del certificado erróneo argumentando que «es materia de investigación». Sin embargo, confirmó que solo un profesional estuvo involucrado en la confusión administrativa.

- Contenido Promocionado -

Pero se debe precisar que, en el documento accedido, el medico que certificó la muerte erróneamente según versión de medicina legal sería, Milton Edgar Condori Quispe.

Sandoval intentó explicar la falla sosteniendo que simultáneamente se tenía una necropsia. «El médico confunde los documentos y genera el certificado», admitió sobre la negligencia profesional ocurrida.

- Contenido Promocionado -

El error se descubrió cuando el paciente falleció realmente el 8 de septiembre en el hospital. «No lo pueden emitir porque ya habían generado el certificado anteriormente», reveló sobre el impedimento del sistema SINADEF.

La jefa médica minimizó la responsabilidad institucional culpando al familiar por no verificar los datos incorrectos. «En pleno duelo uno puede que no se percate de ciertas cosas», justificó trasladando parcialmente la culpa.

Pese a la gravedad del caso, Sandoval negó rotundamente actos de corrupción defendiendo al médico responsable. «No había ánimos de agraviar a nadie ni acto de corrupción», insistió ante las crecientes críticas públicas.

La Fiscalía investiga actualmente las circunstancias del error mientras la institución enfrenta cuestionamientos por minimizar la negligencia. «Nos iba a solicitar información y realizar investigaciones», confirmó sobre el proceso judicial iniciado.