Cuñado de Richard Acuña obtuvo jugosos contratos en la Superintendencia de Bienes Estatales

Una vez más los Acuña se encuentran en el ojo de la tormenta. El hermano de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña habría ganado miles de soles en contratos con la SBN.

Gustavo Horna Bocanegra, bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad San Ignacio de Loyola y de 32 años de edad, se convirtió en proveedor de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entidad encargada de administrar el patrimonio inmobiliario del Estado.

Las órdenes de servicio a su favor suman 234,500 soles, principalmente en labores de gestión de recursos humanos. Solo en 2024, Horna obtuvo ingresos por 74 mil soles a través de cuatro contratos: el primero en enero con 21 mil, el segundo en mayo, también con 21 mil, otro en agosto (24 mil) y el último en diciembre con 8 mil soles. Incluso en 2025 se verificó un contrato adicional por 24 mil soles para optimizar procesos en el área de personal.

Captura: Evidencia presentada por Contracorriente, Willax.

Cuestionamientos al proceso

Los servicios prestados por el cuñado de Richard Acuña, abarcaron desde la elaboración de indicadores y la revisión de procedimientos hasta el soporte en la implementación de normas. No obstante, el especialista entrevistado en Contracorriente, advirtió que estos contratos despiertan sospechas, ya que la Ley de Contrataciones del Estado establece un tope de 8 UIT al año, alrededor de 42 mil soles, cifra que fue ampliamente superada.

La situación genera más ruido político porque el actual superintendente de la SBN, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, tiene antecedentes de militancia en Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña y en el que milita Richard Acuña.

Sin respuestas oficiales

Gustavo Horna no respondió a las llamadas ni a las visitas realizadas a su domicilio por parte de los investigadores. Tampoco hubo pronunciamiento por parte de la SBN ni de APP, pese a los requerimientos de información sobre los criterios aplicados para estas contrataciones.

