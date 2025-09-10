Padrón electoral de Cusco 2026 supera el millón de electores según Reniec

La jefa departamental del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Cusco, Rosa Quirita, confirmó la cifra de electores hábiles que conforman el padrón electoral para las elecciones generales de 2026. Un total de un millón ciento treinta y seis mil ciudadanos figuran en el padrón electoral de la región, que se cerrará definitivamente este catorce de octubre.

Sin embargo, Quirita advirtió que aproximadamente sesenta mil ciudadanos tienen su Documento Nacional de Identidad caducado. Esta situación podría dificultar su participación en los comicios si no tramitan la regularización del documento a tiempo. Es así como la funcionaria recomienda a la población revisar la vigencia de su documento. La funcionaria del Reniec recordó que la entidad dejó de emitir el DNI azul desde el veintiocho de agosto.

Esta medida se debe a la migración obligatoria al nuevo DNI electrónico, considerado el más seguro de América Latina. Por lo tanto, quienes necesiten renovar su DNI deben iniciar el proceso del DNI electrónico antes del cierre del padrón. El Reniec subraya la importancia de este trámite para evitar cualquier inconveniente a la hora de ejercer su voto en las próximas elecciones.

- Contenido Promocionado -

La entidad busca con esto asegurar una participación fluida y sin problemas. El padrón electoral Cusco 2026 presenta cifras claras. Los ciudadanos con DNI vencido enfrentan un riesgo real de no poder sufragar, a pesar de figurar en el padrón. Quirita ha enfatizado la necesidad de una acción pronta para evitar la pérdida de este derecho. Los trámites de renovación deben realizarse de manera expedita en las oficinas del Reniec o en los canales habilitados para ello. La fecha límite del catorce de octubre es un factor crucial. El padrón electoral de Cusco 2026 se consolidará, y la posibilidad de emitir el voto depende ahora enteramente de la diligencia de los electores.

Lea la nota original aquí o visita el medio Cusco Post