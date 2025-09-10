Municipio de Trujillo cubrirá más de S/140 mil por daños en atentado en Las Quintanas y demandará que delincuentes devuelvan el gasto

Tras el tercer atentado terrorista registrado en Trujillo, esta vez en la urbanización Las Quintanas, el alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez informó que la Municipalidad Provincial de Trujillo asumirá la reposición de los vidrios rotos y apoyos menores. Más de 90 personas resultaron afectadas y el gasto superará los 140 mil soles.

Inversión en reposición será repuesta por delincuentes capturados

El burgomaestre precisó que este monto deberá ser devuelto por los delincuentes capturados, al exigirlo ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. “No más impunidad para estos terroristas. El gasto que hará la municipalidad se tiene que devolver”, expresó con firmeza. También señaló que la vivienda atacada no será indemnizada.

Reforzarán organización vecinal para más seguridad

Durante un encuentro con los vecinos en el parque Orlando Lengua, cerca del lugar del atentado, Reyna pidió reforzar la organización vecinal. Aseguró que la PNP y el serenazgo cumplen su labor, pero nunca será suficiente sin el compromiso ciudadano. Exhortó a retomar los espacios públicos y mantener vigilancia comunitaria.

El alcalde resaltó que la participación social es clave para superar el miedo que dejó el ataque, especialmente en niños y jóvenes. Recordó que en urbanizaciones como Trupal, Las Capullanas y Solilus existen experiencias exitosas de organización. “La cohesión vecinal fortalece la democracia y ayuda a preservar nuestro entorno”, enfatizó.

