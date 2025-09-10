Toma de la UNA de Puno: Cuentas, Donovan y Charles tras campaña a rector 2026

Desde las ocho de la noche de este martes 9 de septiembre, diversos grupos de estudiantes del movimiento político IDEA, bloquearon los accesos y tomaron el control de las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) en Puno. La medida de fuerza impide el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

De acuerdo a las primeras indagaciones, la toma sería impulsada por el movimiento político “Integración para el Desarrollo y la Excelencia Académica” (IDEA), que agrupa a un sector de docentes y alumnos.

Este grupo busca posicionar la candidatura a rector para el 2026 de Charles Mendoza Mollocondo, quien actualmente cuenta con el respaldo del vicerrector Mario Cuentas, directivo del mencionado movimiento, y el activista más renombrado es el estudiante Donovan Luque García.

Entre los reclamos de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Minas se lee la asignación del Centro Experimental Carolina. Dicha demanda ya fue cumplida por las autoridades en una ceremonia realizada en el propio lugar, con la presencia de representantes universitarios y alumnos, como el propio vicerrector académico, Mario Cuentas Alvarado.

El objetivo estratégico de la toma sería desgastar y presentar como un «desastre» la gestión del actual rector, Paulino Machaca, para así capitalizar el descontento y ganar terreno de cara a las próximas elecciones a cargo de rector en 2026.

Cabe recordar que la agrupación IDEA, antes conocida como REUNE —y popularmente denominada como «los fachos»—, manejó la administración universitaria por más de 11 años. Durante ese período, ocuparon el rectorado Lucio Ávila, Edgardo Pineda y Porfirio Enríquez, quienes tuvieron la oportunidad de resolver varios de los reclamos que hoy promueven, pero que en su momento no atendieron. Tampoco impulsaron la creación de filiales en provincias como San Román, mientras otras universidades, como la UNSA y la UNSACC, ya establecían las suyas.

El Frente político Integración Nueva Universidad de la UNA afirma que la toma es financiada y promovida por el vicerrector Académico, Mario Cuentas, y tres decanos «opositores» de las facultades de Educación, Estadística e Informática e Ingeniería de Minas. Mediante un pronunciamiento, responsabilizaron a dichas autoridades de estar tras la medida, acusándolos de dedicarse «únicamente a la oposición en perjuicio de las grandes mayorías» y de obstaculizar el desarrollo académico y la gestión universitaria.

