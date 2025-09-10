Huancayo: Casi roban oficina de regidor de El Tambo que respaldó vacancia de alcalde Llallico

El regidor de la Municipalidad Distrital de El Tambo, Elmilio Flores Poma, denunció que un sujeto intentó forzar la puerta de su oficina ubicada en las Galerías Mubarak, en el centro de Huancayo, la mañana de este miércoles y terminó con la intervención de la Policía, que detuvo al presunto responsable.

Flores relató que el personal de seguridad del local sorprendió al individuo cuando manipulaba los candados y la chapa de la puerta. El vigilante lo retuvo y llamó de inmediato a los agentes del orden. “Cuando llegué, la policía ya lo tenía intervenido. El detenido dio datos falsos, se contradijo en varias oportunidades y al final confirmaron que se trataba de un intento de hurto en mi oficina”, explicó el concejal.

El regidor aseguró que el delincuente no logró sustraer ningún objeto, aunque presume que el objetivo eran las computadoras y documentos de trabajo. “Es muy sospechoso que vayan directamente a mi oficina, en el segundo nivel de la galería. Esto ocurre justo a una semana de una votación en el Concejo Municipal [en el cual aprobaron la vacancia del alcalde Julio César Llallico]. Estoy convencido de que hay intereses políticos detrás” , afirmó.

La policía identificó al intervenido como Luis Zenteno, quien inicialmente se presentó con un DNI falso. Minutos después de su captura, un abogado llegó para asesorarlo, lo que, según el regidor Flores, refuerza las dudas sobre quiénes estarían detrás del frustrado robo. “Al inicio dijo que lo habían enviado, luego cambió su versión. El celular del detenido ya está lacrado y confío en que de allí saldrá información clave”, señaló.

El concejal precisó que mantiene la mayor parte de la documentación de fiscalización municipal en su domicilio, pero admitió que sí almacena información sensible en sus equipos de oficina. También comentó que el personal de seguridad observó a otra persona rondando en los alrededores durante el incidente, aunque no se confirmó si actuaba en complicidad con el detenido.

Flores presentó la denuncia correspondiente en la comisaría de Huancayo y demandó que la Fiscalía investigue el caso para que se determine si el intento de hurto forma parte de un plan para amedrentarlo. “Siempre hemos marcado una posición firme en defensa de la población y en contra de irregularidades dentro del concejo. Estos hechos buscan amilanar nuestra labor, pero no lo van a lograr”, declaró.

