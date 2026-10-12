“Hagan la bulla y memes que quieran” así mando a silenciar las criticas  el gobernador de Puno luego de cuestionarse sus amenazas a  bomberos

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, defendió con tono prepotente la licitación de aproximadamente S/ 25 millones para equipar a cinco compañías de bomberos, pese al avance físico acumulado de 0.00 % al mes de agosto del 2026. La autoridad afirmó que nadie lo obligará a acelerar los procedimientos administrativos.

“Hagan la bulla que quieran, hagan los memes que quieran”, declaró Hancco Soncco. La autoridad sostuvo que existen observaciones de la OCI y que su gestión trabaja con criterios técnicos. Sus afirmaciones generaron cuestionamientos por la demora de más de dos años en los procesos.

El jefe de la compañía de bomberos de la provincia de San Román, Liu Frisancho Aroco, aclaró que la licitación se demora más de dos años de gestión. Recién en julio del 2025 se dio luz verde para iniciar las convocatorias de estos proyectos. Las observaciones citadas por el gobernador no explican la totalidad del retraso.

Según el registro documentario, el 23 de abril del 2026 se lanzó la convocatoria para equipos de protección personal y trajes para combate de incendios estructurales. La convocatoria concluyó ese mismo día. Toda la licitación debió finalizar el 29 de mayo del 2026, pero se cayó.

La convocatoria de ambulancias urbanas tipo 1, camioneta de rescate, minivan y camionetas cisterna se inició el 19 de mayo del 2026. Debía concluir con la buena pro el 24 de junio del 2026. Sin embargo, el proceso fracasó nuevamente, según el registro documentario.

Frisancho Aroco advirtió evidencias de procedimientos anómalos en estas licitaciones. Participantes denunciaron al Gobierno Regional de Puno por declarar desierto procesos legales y correspondientes. El jefe de bomberos mostró insatisfacción y sospechas de posibles irregularidades administrativas.

La adquisición del camión plataforma escala telescópica aún está en convocatoria iniciada el 6 de octubre del 2026. Este proceso debió culminar hace meses. El proyecto comprende ambulancias, camionetas, camión plataforma y camión cisterna para cinco compañías.

A dos meses de concluir la gestión de Hancco Soncco, el avance de ejecución de estas inversiones es 0.7 %, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. El informe 000092-2026-GRP/GRDS-R-CUI-2685431 confirma el bajo nivel de ejecución presupuestal del proyecto.

El informe institucional al 9 de septiembre del 2026 indica que al mes de agosto se continuó la ejecución del IOARR con avance físico acumulado del 0.00 %. Se convocó la adquisición de cinco ambulancias urbanas, cinco camionetas, dos camionetas cisterna y un vehículo.

Asimismo, el documento detalla la compra de 85 equipos EPP para bomberos con un avance financiero acumulado de 0.63 %. El residente de la obra sería el ingeniero Alexander Huara Inca Quispe. El supervisor figura como Herbert Pomaccosi Benavente, según el informe oficial.

El presupuesto total actualizado asciende a S/ 25 millones 395 mil 890 soles. De ese monto, solo se gastó S/ 170 mil 263 soles hasta la fecha. La cifra evidencia la brecha entre el discurso del gobernador y la ejecución real de los recursos públicos.

El Gobierno Regional de Puno solo programó S/ 5 millones 281 mil 360 soles en este 2026. Esto significa que todo el proyecto prevé continuar en la próxima gestión. La actual administración dejará inconclusa la compra de equipos para los bomberos.

“Nadie va a obligarme por hacer memes”, repitió Hancco Soncco al referirse a las críticas. Exigió respetar los procedimientos administrativos. Sin embargo, su gestión ya lleva más de la mitad del mandato sin concretar las adquisiciones prometidas.

La soberbia y prepotencia del gobernador contrastan con la emergencia por los incendios forestales en Calapuja y otras comunidades. Mientras las familias afectadas exigen apoyo inmediato, la autoridad prioriza defender su gestión ante cuestionamientos por la demora en las licitaciones.