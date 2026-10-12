Juliaca: Obrero resulto herido tras colapso de estructura de madera y una pared

Serenazgo y personal del SAMU auxiliaron al trabajador, quien sufrió lesiones en brazos, pierna y cabeza, y coordinaron su traslado a un hospital

Ivan Coari
Ivan Coari 12/10/2026

Eloy Chalco Quispe, de 40 años, resultó herido tras caerle una estructura de madera y metal y una pared mientras trabajaba en una vivienda de Juliaca

Foto: IRSC

Los fuertes vientos que se registran habrían provocado el colapso de parte de una estructura de madera y metal, además de una pared, que cayeron sobre un trabajador de construcción de 40 años en el sector Morogachi de la ciudad de Juliaca, dejándolo gravemente herido mientras laboraba en la construcción de una vivienda.

El trabajador fue identificado como Eloy Chalco Quispe, quien realizaba labores junto a sus compañeros cuando ocurrió el accidente, según la información recogida en el lugar, el derrumbe le causó lesiones en la pierna derecha y el brazo izquierdo, además de una herida en la cabeza.

Tras el accidente, agentes de serenazgo y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegaron hasta la zona para auxiliar al obrero, ambos equipos coordinaron su traslado a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

En el lugar quedaron el techo caído y parte de la estructura destruida, lo que ocasionó daños materiales en la construcción, mientras tanto, los demás trabajadores lograron ponerse a salvo durante el derrumbe y evitaron quedar atrapados bajo los materiales.

De acuerdo con la información preliminar, los fuertes vientos registrados en el sector habrían causado la caída de la estructura y la pared, aunque las circunstancias exactas del accidente no fueron precisadas.

Las autoridades exhortan a los trabajadores de construcción civil a tomar todas las medidas de seguridad al momento de realizar su trabajo, debido a que este tipo de incidente se registran de manera frecuente.

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