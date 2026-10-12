Juliaca: Dirigentes cuestionan a autoridades locales y regionales que no toman acciones frente a incendios forestales

Orlando Fernández Seje, expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, cuestionó a las autoridades distritales, provinciales y regionales por la falta de acciones para prevenir y atender los incendios forestales que afectan a distintas zonas de la región Puno, y advirtió que la falta de prevención está dejando graves consecuencias en varias comunidades.

Fernández señaló que las autoridades conocían las advertencias sobre el riesgo de incendios, pero no habrían tomado medidas suficientes para evitar estas emergencias, además, lamentó la situación de las comunidades de Calapuja, donde, según indicó, varias zonas resultaron afectadas por el fuego.

El exdirigente también criticó la demora en la compra de equipos y maquinaria para los bomberos, luego de conocerse que el proceso podría suspenderse, y pidió al Gobierno Regional de Puno priorizar esta adquisición para mejorar la respuesta ante incendios y otras emergencias.

Asimismo, sostuvo que los recursos destinados a estos equipos pertenecen a la población y deben utilizarse para atender las necesidades de los bomberos, por ello, pidió a los funcionarios responsables agilizar los trámites y garantizar que las compañías cuenten con implementos para salvar vidas.

Fernández también cuestionó la falta de avances para implementar una compañía de bomberos en el distrito de San Miguel, y señaló que la municipalidad debería gestionar un terreno, mientras los gobiernos distrital, provincial y regional podrían coordinar esfuerzos para financiar la construcción y el equipamiento.

Finalmente, indicó que Juliaca necesita mayor apoyo para los bomberos debido a su población y a las emergencias que ocurren en las vías, por lo que exhortó a las autoridades actuales y futuras a priorizar la implementación de estos equipos y servicios para proteger a los ciudadanos.