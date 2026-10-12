Fue a votar en elecciones a Arapa y nunca volvió a su casa: el drama de la familia Parqui Quispe

Su madre, Fortunata Quispe Mayta, solicita información sobre su único hijo. Quienes conozcan su paradero pueden llamar al 981743081 o al 982004758

Ivan Coari
Ivan Coari 12/10/2026

Tito Ronald Parqui Quispe, de 34 años, desapareció tras viajar a Arapa para votar el 4 de octubre y su familia pide ayuda para encontrarlo

Foto: IRSC

La desesperación crece en una familia que busca intensamente a Tito Ronald Parqui Quispe, de 34 años, desaparecido desde el domingo 4 de octubre, cuando viajó desde la comunidad de Esmeralda hasta el distrito de Arapa provincia de Azángaro para votar durante la jornada electoral, desde entonces, sus familiares no saben dónde se encuentra.

Su madre, Fortunata Quispe Mayta, pide ayuda a la población para encontrar a su único hijo, mientras sus familiares recorren distintos lugares y solicitan información que permita conocer su paradero, pues aseguran que el hombre no tenía problemas con otras personas y se dedicaba a la agricultura y la ganadería.

Según sus familiares, algunas personas vieron a Tito Ronald en las calles de Arapa alrededor de las 11 de la mañana del día de su desaparición, mientras que el lunes 5 de octubre habría mantenido su última comunicación por mensajes con una prima, después de ese contacto dejó de responder las llamadas y mensajes.

El día que desapareció vestía una casaca azul marino, pantalón deportivo plomo, zapatillas celestes y gorra ploma, además llevaba una mochila negra, tiene cabello negro y es de estatura baja, por lo que sus familiares piden a quienes lo hayan visto o tengan información que se comuniquen con ellos.

Uno de sus familiares expresó su preocupación y pidió que Tito Ronald se comunique para confirmar que se encuentra bien, mientras su madre atraviesa momentos difíciles por no saber dónde está su único hijo, por ello, solicitan el apoyo de los ciudadanos de Arapa, Juliaca y otras localidades.

Las personas que tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los números 981743081 y 982004758, sus familiares esperan recibir cualquier dato que ayude a encontrarlo y piden que, si alguien sabe dónde está, les permita conocer su situación.

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