Puno: Regidora denuncia omisión de funciones del alcalde por no solicitar subsidio de combustible para transportistas

La regidora advierte que el municipio debe presentar el padrón de transportistas legales para acceder al beneficio y plantea evaluar medidas ante el alza de tarifas

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/10/2026

Eliseny Vargas acusa al alcalde Javier Ponce de no solicitar el subsidio de combustible para transportistas, mientras usuarios enfrentan pasajes elevados

Foto: JAC

La regidora de la Municipalidad Provincial de Puno, Eliseny Vargas Ramos, denunció omisión de funciones del alcalde Javier Ponce, por no solicitar al Gobierno central el subsidio para los transportistas ante el alza del combustible, a pocos días de que concluya su primera etapa.

El Gobierno central informó que el subsidio llegará en dos etapas, la primera el 15 de octubre y la segunda el 15 de noviembre, y al alcalde, titular de pliego, le corresponde elevar la lista de transportistas, sin embargo, no lo habría realizado a la fecha.

“Hay una omisión de funciones porque ellos son los primeros que debían haber tomado conocimiento, porque para eso están dentro de esas funciones”, afirmó la regidora Vargas Ramos.

Sin padrón del alcalde, el subsidio no llega y los pasajes aumentaron

Ante la consulta de la regidora, el gerente de Transporte de la Municipalidad Provincial de Puno, indicó que hasta la fecha no han recibido ningún subsidio, pese a que los transportistas afirman que tampoco recibieron los anunciados anteriormente.

Por ello, la regidora precisó que el alcalde, como titular de pliego, debe solicitar el subsidio con un padrón de todos los transportistas legales, para que el beneficio llegue a los transportistas de la provincia y poder mitigar el problema del alza de pasajes.

Asimismo, los regidores se reunirán, donde analizarán los requisitos de las directivas sobre subsidios y buscarán viabilizar que los pasajes vuelvan a la normalidad y que no suban para mitigar la situación.

En tanto, Vargas Ramos señaló que los regidores evaluarán medidas para gestionar el subsidio y atender los reclamos por el alza de pasajes, mientras transportistas y usuarios esperan soluciones frente al incremento del combustible y las tarifas del servicio de transporte. 

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