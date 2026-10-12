Puno: Indecopi abre 30 procedimientos contra transportistas urbanos por cobros y maltrato al usuario

El Indecopi en Puno, abrió 30 procedimientos administrativos sancionadores en el presente año 2026 contra empresas de transporte urbano de Puno, tras 40 investigaciones, por cobros superiores a universitarios, falta de boletos y maltrato, informó el jefe de la Oficina Regional del Indecopi en Puno, Waldir Zanabria Ortega.

Así, ocho procedimientos corresponden a empresas que presuntamente cobran más del 50% del pasaje adulto a universitarios, otros ocho a quienes no entregan boletos, y dos a maltrato físico y verbal captado en videos difundidos en redes sociales.

Al respecto, “Nadie puede regular los precios”, afirmó el representante de Indecopi, y advirtió que concertar precios “es una infracción administrativa” y también delito, por lo que pidió retirar esa palabra del vocabulario.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Procesos con plazos, reclamo vecinal y subsidio por vencer

Asimismo, el Indecopi Puno, precisó que no sanciona de inmediato, pues cada caso sigue un procedimiento con plazos, descargos y apelaciones, y que muestran S/ 1,50 en los parabrisas, como muestran fotografías, no constituye por sí solo una infracción.

Por su parte, dirigentes de Alto Puno, que anunciaron una movilización pacífica, exigen ruta libre por maltrato e incumplimiento de rutas, y reclaman que el pasaje no cubre con el pésimo servicio que dan los transportistas.

Finalmente, Indecopi recordó que las empresas de transporte deben respetar los derechos de los usuarios y que cada denuncia debe evaluarse conforme al procedimiento establecido. Mientras la población exige medidas que garanticen un transporte urbano adecuado.