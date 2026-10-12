Puno: Indecopi abre 30 procedimientos contra transportistas urbanos por cobros y maltrato al usuario

Waldir Zanabria informó que los casos siguen procesos administrativos con descargos y apelaciones, mientras vecinos cuestionan las tarifas y la calidad del servicio

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/10/2026

Indecopi abrió 30 procedimientos contra transportistas de Puno por presuntos cobros excesivos a universitarios, falta de boletos y maltrato a usuarios

Foto: JAC

El Indecopi en Puno, abrió 30 procedimientos administrativos sancionadores en el presente año 2026 contra empresas de transporte urbano de Puno, tras 40 investigaciones, por cobros superiores a universitarios, falta de boletos y maltrato, informó el jefe de la Oficina Regional del Indecopi en Puno, Waldir Zanabria Ortega.

Así, ocho procedimientos corresponden a empresas que presuntamente cobran más del 50% del pasaje adulto a universitarios, otros ocho a quienes no entregan boletos, y dos a maltrato físico y verbal captado en videos difundidos en redes sociales.

Al respecto, “Nadie puede regular los precios”, afirmó el representante de Indecopi, y advirtió que concertar precios “es una infracción administrativa” y también delito, por lo que pidió retirar esa palabra del vocabulario.

Procesos con plazos, reclamo vecinal y subsidio por vencer

Asimismo, el Indecopi Puno, precisó que no sanciona de inmediato, pues cada caso sigue un procedimiento con plazos, descargos y apelaciones, y que muestran S/ 1,50 en los parabrisas, como muestran fotografías, no constituye por sí solo una infracción.

Por su parte, dirigentes de Alto Puno, que anunciaron una movilización pacífica, exigen ruta libre por maltrato e incumplimiento de rutas, y reclaman que el pasaje no cubre con el pésimo servicio que dan los transportistas.

Finalmente, Indecopi recordó que las empresas de transporte deben respetar los derechos de los usuarios y que cada denuncia debe evaluarse conforme al procedimiento establecido. Mientras la población exige medidas que garanticen un transporte urbano adecuado.

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