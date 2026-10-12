Puno: Personal de salud exige suspender convocatoria de 680 plazas y cumplir reasignación pactada

Personal de salud de diversas redes de la región protestaron en los exteriores del Gobierno Regional de Puno, exigiendo la suspensión inmediata de la convocatoria de 680 plazas, según la secretaria del sindicato del FENUTSA de Azángaro, Liz Flores Mendoza.

Los manifestantes reclaman que primero se concrete la reasignación pactada, antes de cualquier convocatoria regional, y observan que las plazas no están sinceradas al 100 %, además de calificar el proceso como unilateral, según la dirigente.

La dirigente sostuvo: “Estamos a favor de las convocatorias limpias y transparentes”, pero pidió respeto a los acuerdos firmados por el Gobernador Regional, el director de la DIRESA y los directores de las unidades ejecutoras.

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Convocatoria a fin de gestión y medidas de protesta

La convocatoria regional se lanzó a dos meses del fin de la gestión, sin atender el pedido del personal, según la dirigente, quien recordó que la reasignación, amparada por ley, está pendiente desde hace años.

Los protestantes aseguran que falta sincerar el 100 % de las plazas con verificación sindical, y, ante la posibilidad de dejar personal para la siguiente gestión, afirmaron que la región Puno puede sacar sus propias conclusiones.

En tanto, la dirigente pidió que la convocatoria la lleve con el próximo Gobernador Regional, con plazos establecidos, y advirtió que, de no recibir respuesta de las autoridades, tomarán medidas que podrían ser más radicales.