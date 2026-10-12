“Las autoridades nos han dejado solos y desamparados” señalan desde el anonimato los bomberos voluntarios de Puno

Los bomberos de la compañía N.° 42 de Puno sufren constantes lesiones durante sus intervenciones, como inhalación de humo, cansancio y deshidratación, al combatir incendios forestales sin equipos adecuados. Además de dejar de acudir a sus trabajos y sus centros de estudio, por cumplir con sus labores, informó el jefe de la compañía, John Zea Béjar.

Según el jefe de los bomberos, sostuvo que el personal trabaja expuesto al humo y, al llegar agotado, intenta recuperarse por sí solo, haciendo un esfuerzo sobre humano en el cumplimiento de su deber.

“El personal está dejando de asistir a sus centros de trabajo, a sus centros de estudios”, afirmó el comandante, y precisó que es una constancia, no una emergencia ocasional.

Emergencias sin atender, riesgos nocturnos y equipos pendientes

Las afectaciones son constantes y, a diferencia de una oportunidad anterior, el personal no ha llegado al centro hospitalario, aunque el comandante reportó que no hay bajas, pero sí personal accidentado.

Asimismo, de 15 o 16 reportes semanales, la compañía atendió 12 o 13, pues una orden superior impide salir de noche por los riesgos de zonas agrestes, además de evaluar el peligro en cada caso.

Finalmente, Zea Béjar, dijo que le preocupa no tener la maquinaria y el equipo adecuado y dificultades para velar por el bienestar del personal, y que la compra de vehículos del Gobierno Regional tuvo un retraso.