Incendio forestal arrasa 1,500 hectáreas y afecta siete comunidades en el distrito de Calapuja

El subprefecto del distrito de Calapuja, Wilber Tacca Quispe, confirmó que el incendio forestal afectó siete comunidades y dejó un promedio de 25 viviendas dañadas, 1,500 hectáreas arrasadas, tres personas heridas. El siniestro ya arraza por más 72 horas y se teme lo peor.

«Necesito el apoyo de las autoridades locales, regionales y nacionales”, declaró la autoridad durante una entrevista. Explicó que varias comunidades del distrito resultaron afectadas y que todos los parques están quemados. Algunas casas también se quemaron y hay animales menores calcinados.

Las zonas más afectadas comprenden las comunidades de Pozando, Kakingora, Chajrapi, Isla Kamaquén, Kapani y Estrella, según el reporte oficial. El fuego avanza hacia la orilla y continúa propagándose por el cerro. La autoridad advirtió que aún existe riesgo por la expansión del siniestro.

El incendio viene consumiéndose desde el día sábado, domingo y hasta la actualidad en la comunidad de Sara. La magnitud del fuego superó la capacidad de respuesta local. Las familias afectadas perdieron sus viviendas y no tienen dónde cobijarse, según el testimonio recogido.

Un promedio de 25 viviendas resultaron afectadas hasta el momento, según la evaluación visual realizada desde el día anterior. Las familias damnificadas vienen siendo cobijadas en las casas de vecinos que no fueron alcanzados por el fuego. La cifra podría incrementarse conforme avance la evaluación.

Nueve tenientes gobernadores coordinan las labores de emergencia junto con las autoridades del distrito. El día anterior se realizó un trabajo coordinado con el alcalde de Calapuja. Las unidades de bomberos se encontraban inicialmente en la zona de Lampa, lo que dificultó la atención inmediata.

Los animales vacunos y ovinos también resultaron afectados por el siniestro. La autoridad solicitó apoyo para el ganado que sobrevivió y no tiene dónde alimentarse. Los pastizales y parques naturales quedaron destruidos en su totalidad por las llamas.

Las familias damnificadas perdieron todo y requieren alimentación inmediata, según el llamado de emergencia. El subprefecto invocó a los gobiernos local, regional y nacional para que atiendan la situación. La emergencia continúa mientras el fuego se expande por el cerro.