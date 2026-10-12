Senado debatirá este martes delegación de facultades al Ejecutivo por seguridad y fenómeno El Niño

Juristas, representantes de mypes y gremios empresariales expondrán sus posiciones antes de que la Comisión de Constitución evalúe la solicitud del Gobierno

Freed Guerra
Freed Guerra 12/10/2026

El Senado debatirá este martes 13 de octubre la propuesta de delegar al Ejecutivo facultades legislativas por 90 días en seguridad ciudadana y ante el fenómeno El Niño

Foto: Difusión

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado reanudará este martes 13 de octubre a las 10 de la mañana en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, el debate de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD que plantea delegar al Ejecutivo facultades para legislar en seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño por 90 días.

El Consejo Consultivo de la comisión emitirá opinión sobre la solicitud del Gobierno. Juristas como José Luis Sardón, Óscar Urviola, Víctor García Toma, Ernesto Blume, Francisco Tudela, César Landa y Javier González-Olaechea participarán para brindar sus posiciones respecto a la propuesta presentada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Representantes de mypes y gremios empresariales también serán convocados a la sesión. Sus posiciones sobre la delegación de facultades serán recogidas antes de cualquier decisión, en una agenda que además contempla una conferencia conjunta entre múltiples comisiones del Senado sobre justicia, defensa, economía, salud y gestión del Estado.

Seis comisiones del Senado participarán en conferencia conjunta durante la sesión

La amplitud temática de la sesión refleja el alcance de las facultades solicitadas por el Ejecutivo. Defensa Nacional, Economía, Salud, Educación, Infraestructura y Contraloría son los grupos de trabajo convocados a la conferencia conjunta, evidenciando que la delegación legislativa solicitada abarca múltiples sectores de la administración pública peruana. 

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