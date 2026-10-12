Trump abre la puerta a retirar aranceles del 12,5% a Colombia por amistad con De la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró posible este lunes eliminar los aranceles del 12,5% sobre importaciones colombianas, destacando su estrecha relación con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, a quien llamó “El Tigre” y atribuyó su victoria electoral al respaldo que le brindó durante la campaña.

Trump afirmó que respaldó a De la Espriella y que por eso ganó las elecciones colombianas. “El presidente de Colombia es amigo mío. Está haciendo un gran trabajo”, declaró el republicano a periodistas en la Casa Blanca antes de viajar a Ohio para apoyar candidatos de su partido en los comicios legislativos de noviembre.

Los aranceles afectan sectores exportadores clave de la economía colombiana. Flores, confecciones, calzado y alimentos procesados enfrentan el gravamen del 12,5%, productos que Colombia envía masivamente al mercado estadounidense y cuya eliminación arancelaria representaría un alivio significativo para los exportadores colombianos.

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Relación Washington-Bogotá se fortalece tras tensión con el expresidente Gustavo Petro

Desde la llegada de De la Espriella al poder en agosto los lazos bilaterales mejoraron notablemente. El Pentágono apunta a posibles operaciones contra el narcotráfico en suelo colombiano, marcando un contraste radical con la tensa relación que caracterizó el vínculo entre Trump y el expresidente Gustavo Petro durante su mandato.