Keiko Fujimori registra mayor caída de aprobación en América Latina y cae al séptimo puesto

La presidenta Keiko Fujimori registró la mayor caída de aprobación entre los mandatarios de América Latina durante octubre, pasando del 52,4% al 46,3%, una reducción de 6,1 puntos porcentuales, lo que la bajó del cuarto al séptimo puesto en el ranking regional de CB Global Data difundido este lunes.

La desaprobación de Fujimori alcanzó el 50,8% según el mismo sondeo regional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lidera el ranking con 69,3%, seguida por el salvadoreño Nayib Bukele con 68,3% y el dominicano Luis Abinader con 51,9%, mientras Fujimori queda por debajo del costarricense, colombiano y ecuatoriano.

La caída se produce días antes de su viaje oficial a El Salvador para reunirse con Bukele. La agenda incluye encuentros con ministros de Seguridad, Salud y Educación y una visita al Cecot, la megacárcel con capacidad para 40,000 personas donde actualmente se encuentran recluidos al menos 14,500 pandilleros.

Fujimori presiona al Congreso por facultades legislativas mientras enfrenta críticas políticas

La mandataria mostró impaciencia ante el Congreso por la demora en aprobar sus facultades. “Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, declaró Fujimori, quien lleva cuatro semanas esperando que el Legislativo apruebe su solicitud para emitir normas durante 120 días en materia de seguridad y otras áreas prioritarias de su gestión.