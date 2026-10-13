Incendio forestal avanza sin control en Umachiri y población exige auxilio inmediato

Un voraz incendio forestal continúa activo en el distrito de Umachiri y pone en grave peligro las zonas de Unión Ccollana, Palcamayo y Huanacomarca. La población de las comunidades afectadas exige auxilio inmediato ante el avance del fuego, que amenaza con extenderse a otras zonas.

“¡Necesitamos ayuda inmediata!”, señalan los pobladores de las zonas afectadas. La población invocó a las autoridades provinciales y regionales, así como a las instituciones competentes, para unir esfuerzos y controlar el incendio. La emergencia se mantiene activa durante dos días.

Los comuneros advierten que el fuego avanza con mucha fuerza en la zona. La población del centro poblado de Sora y del sector Umaccollana debe mantenerse en alerta. Los vecinos pidieron tomar todas las precauciones necesarias y alejarse de las zonas de peligro.

“¡Umachiri nos necesita!”, enfatizan los pobladores de las comunidades afectadas. Los vecinos pidieron solidaridad, unión y una respuesta inmediata para proteger las vidas, los hogares, los animales y los recursos naturales. La emergencia supera la capacidad de respuesta local.

El incendio se registra desde la tarde del domingo 11 de octubre y continúa durante dos días. El siniestro se inició en el cerro Ichuza, en Sunimarca, Ayaviri. Las llamas avanzan sin control hacia Umachiri y otras comunidades aledañas.

Los pobladores de la zona denunciaron que ninguna autoridad llegó al lugar para articular la ayuda. Los comuneros combaten el fuego con sus propios medios. Los vecinos hicieron escapar sus ovejas en medio de la oscuridad de la noche.

Varios animales domésticos resultaron afectados por el siniestro, entre ovinos, vacunos, cuyes y gallinas. El reporte preliminar también registra 18 hectáreas de pastizales afectadas. Una persona sufrió quemaduras de primer grado en el rostro.

La Municipalidad Distrital de Umachiri y la Subprefectura realizaron la constatación de daños en Unión Ccollana Pukahuasi. La inspección contó con la participación de la Oficina de Defensa Civil, el presidente del Comité de Riego Ankara y pobladores de la zona.

El reporte preliminar indica que 10 viviendas resultaron afectadas por el incendio. La afectación a la fauna silvestre y los recursos naturales también fue verificada. Las autoridades competentes desarrollan acciones de evaluación e investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

Los pobladores solicitaron con urgencia el despliegue de personal especializado, herramientas y apoyo logístico para frenar el avance del fuego. Los vecinos pidieron a la población tomar precauciones. La ayuda de emergencia debe llegar lo antes posible a las comunidades afectadas.

Los comuneros exhortaron a compartir la alerta para que la ayuda llegue cuanto antes. Los vecinos reiteraron su llamado a la prevención y responsabilidad ciudadana. La emergencia continúa mientras el fuego avanza sin control en el distrito de Umachiri.