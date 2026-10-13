COER Puno reporta 13 incendios forestales y solo cuatro figuran registrados en el SINPAD

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Puno informó que durante el fin de semana se reportaron 13 incendios forestales en la región. La afectación preliminar supera las mil hectáreas de pastos naturales y 10 viviendas temporales, según los reportes de las oficinas de Defensa Civil.

“Cinco aún se encuentran activos”, precisó el COER Puno en su reporte oficial. Las labores de control y extinción continúan en los distritos de Ayaviri, Umachiri y Llalli, en la provincia de Melgar. También permanecen activos los focos en Lampa y Calapuja, en la provincia de Lampa.

De los 13 incendios identificados, solo cuatro se registraron en el SINPAD, según el último monitoreo del COER Puno. La cifra evidencia la brecha entre los siniestros reportados y los formalmente registrados. El sistema nacional concentra la información oficial para la respuesta y rehabilitación.

Las emergencias se suscitaron en los distritos de Cabanillas, Ituata, Lampa, Calapuja, Conduriri, Puno, Vilque, Azángaro, Santiago de Pupuja, Antauta, Ayaviri, Llalli y Umachiri. En las labores participaron personal de Defensa Civil, equipos de primera respuesta y pobladores de las localidades afectadas.

El Gobierno Regional de Puno refuerza las acciones de respuesta como tercer nivel de atención. La Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad coordina con las autoridades locales. También moviliza personal para apoyar las zonas más afectadas, entre ellas el distrito de Calapuja.

Los incendios forestales fueron provocados por acción humana, según informaron los gobiernos locales. El COER Puno exhortó a las autoridades competentes a iniciar las investigaciones correspondientes. El objetivo es sancionar a los responsables de estos siniestros.

Provocar incendios forestales es considerado una infracción grave sancionada hasta con 5 mil UIT, según la Ley 29763. Además, el artículo 310 del Código Penal establece penas de 4 a 6 años de cárcel por delito contra la ecología. Las autoridades reiteraron el llamado a la población.

El COER Puno exhortó a la población a organizarse y mantenerse vigilante para prevenir nuevos incendios. Pidió evitar las quemas de pastizales y denunciar ante las autoridades cualquier acción que pueda originar fuego. La prevención es responsabilidad de todos los ciudadanos.

Las personas afectadas por inhalación de humo reciben atención del sector salud, según el reporte oficial. El Gobierno Regional coordina las acciones para la atención médica de los damnificados. La emergencia se mantiene mientras los focos activos continúan en cinco distritos.

La afectación preliminar comprende más de mil hectáreas de pastos naturales y 10 viviendas temporales. El reporte fue proporcionado por las oficinas de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de los gobiernos locales. Las cifras podrían incrementarse conforme avance la evaluación.

El COER Puno continúa con el monitoreo permanente de los focos aún activos. El Gobierno Regional y los gobiernos locales coordinan acciones para controlar el fuego. La población de las zonas afectadas espera una respuesta inmediata ante la magnitud de las emergencias.