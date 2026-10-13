Región Policial Puno desactiva Escuadrón Verde tras incidente con tres efectivos en Juliaca

La Región Policial Puno dispuso la desactivación del Escuadrón Verde, Grupo TERNA, en la ciudad de Juliaca tras un incidente que involucra a tres efectivos policiales. La medida preventiva busca fortalecer la integridad, disciplina y transparencia en el servicio policial de la provincia de San Román.

La institución ratificó su política de integridad y rechazo a toda conducta contraria a la ética. Mediante la nota de prensa N° 101-2026, informó que la decisión se enmarca en acciones orientadas a fortalecer la función policial. La PNP rechazó toda conducta contraria a la ley y los principios institucionales.

La desactivación de la unidad especializada responde a los hechos acontecidos en Juliaca. Tres efectivos pertenecientes al Grupo TERNA resultaron involucrados en el incidente. La institución dispuso adoptar medidas preventivas mientras se investigan las responsabilidades correspondientes.

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“Cualquier presunta irregularidad debe ser investigada por las autoridades competentes”, señaló la PNP. La institución reafirmó que las pesquisas determinarán las responsabilidades con pleno respeto al debido proceso. La medida busca garantizar la transparencia en el servicio policial.

La PNP exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier presunto acto de corrupción vinculado al servicio policial. Los canales oficiales permanecen habilitados para recibir las denuncias correspondientes. La participación ciudadana resulta fundamental para fortalecer la integridad institucional.

La confianza entre la Policía Nacional del Perú y la población requiere consolidarse mediante estos mecanismos de participación. La institución invocó a los ciudadanos a contribuir con el esclarecimiento de los hechos. La determinación de responsabilidades se realizará conforme a ley.

La Región Policial Puno reafirmó su compromiso de trabajar con firmeza y responsabilidad en la lucha contra la corrupción y la delincuencia. La institución vela por el cumplimiento de la ley en toda la región. El servicio policial se orienta a la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Tras conocerse la desactivación del Grupo TERNA, la población de San Román exigió que la Policía también sea reestructurada al 100 %. Los ciudadanos cuestionaron que solo se desactive una unidad mientras persisten presuntas irregularidades. La demanda apunta a una reforma integral de la institución policial en la provincia.