ONPE paga hoy S/ 165 a miembros de mesa de elecciones regionales y municipales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales inicia este martes 13 de octubre el pago de los S/ 165 de compensación económica a los miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, priorizando a quienes fueron sorteados el 24 de julio, ejercieron el cargo y registraron su modalidad de cobro en la página web del organismo electoral.

Los usuarios de BCP, BBVA y Scotiabank recibirán sus depósitos hoy martes o mañana miércoles. El concepto aparecerá como “Movilidad” en BCP, “A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE” en BBVA y “Tbk-pagos varios” en Scotiabank, según la entidad bancaria donde cada miembro de mesa registró su cuenta de ahorros.

Los usuarios de Yape recibirán la transferencia entre el 13 y el 15 de octubre. Un correo electrónico confirmará el depósito con el mensaje “Recibiste un depósito de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, apareciendo el mismo texto en los movimientos de la cuenta Yape del beneficiario.

Banco de la Nación atenderá cobros presenciales desde el jueves 15 con DNI

Quienes eligieron cobro presencial podrán acercarse al Banco de la Nación desde el jueves 15. Solo se necesita presentar el DNI en ventanilla para recibir los S/ 165, modalidad que también aplica para ciudadanos que reemplazaron a miembros de mesa ausentes durante la jornada electoral del 4 de octubre en todo el país.

Los miembros de mesa pueden verificar el estado de su pago en línea. La plataforma gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe permite consultar en tiempo real el estado de la compensación económica, evitando traslados innecesarios al banco antes de confirmar que el pago ya está disponible para su cobro.