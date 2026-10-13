“Hay inacción”: Moisés  Chipana denuncia abandono del Gobierno ante incendios en Puno

El senador Moisés Chipana denunció que el Gobierno central no responde ante los incendios forestales en Puno y exigió el envío urgente de helicópteros para llegar a las zonas de difícil acceso, donde las llamas aún no han podido ser controladas. Así lo manifestó en una entrevista en Pachamama Radio. Mientras el fuego sigue activo y avanza sobre las zonas altoandinas, varias localidades de la región continúan afectadas. Entre las más golpeadas están Calapuja, en la provincia de Lampa, y Umachiri y Llalli, en la provincia de Melgar.

El senador explicó que ya envió documentos a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio del Interior para pedir atención a la emergencia. Sin embargo, lamentó que hasta ahora no haya recibido una respuesta concreta. “Veo que hay una inacción, sobre todo fundamentalmente del Gobierno central”, afirmó.

Por su parte, la bancada parlamentaria de Puno acordó impulsar nuevas gestiones ante las autoridades nacionales. También buscará promover un bono permanente para las familias damnificadas, con una ayuda que se extendería por seis meses o un año. Además, Chipana propuso que al menos uno de los helicópteros que actualmente están en Cusco sea trasladado a Puno.

“Por tierra no se puede llegar”

Según el senador, los recursos terrestres no bastan para alcanzar los focos de incendio ubicados en las cumbres y en lugares alejados. Allí viven familias que dependen de la crianza de alpacas y que hoy ven en riesgo su sustento. Por eso, insistió en que se necesita apoyo aéreo inmediato para reforzar el control del fuego.

Chipana también cuestionó la desigualdad en la atención del Estado y sostuvo que Puno mantiene una deuda histórica con el Gobierno central. Mientras tanto, las comunidades enfrentan incendios que superan la capacidad de los bomberos y de los equipos disponibles en la región.

Reunión con el gobernador regional

El senador anunció que hoy a las 17:00 horas se reunirá con el gobernador regional. El objetivo es coordinar acciones a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y gestionar los documentos ante las instancias correspondientes. Además, buscarán exigir reportes permanentes sobre el avance del fuego y la atención a las familias damnificadas.

Redacción: Frank Pancca