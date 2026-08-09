Jaén: Fiesta patronal del Señor de Huamantanga 2026 iniciará el 4 de septiembre con procesiones y novenas

La fiesta patronal del Señor de Huamantanga 2026 inició su etapa de organización con la participación del comité organizador, la parroquia, la hermandad y diversas instituciones de la provincia de Jaén. El presidente del comité, Marco Luis Espinoza Quiroz, informó que este año se ha invitado a las 12 municipalidades distritales de la provincia para que participen en la serenata y en las actividades centrales.

Espinoza señaló que, la Municipalidad Provincial de Jaén ha expresado su disposición para brindar apoyo logístico y económico durante la realización de las novenas, serenata y otras actividades religiosas. Asimismo, indicó que se mantiene una coordinación permanente con el comité de feria para desarrollar acciones conjuntas durante las celebraciones de septiembre.

Las tradicionales novenas se realizarán en diferentes sectores de la ciudad como Fila Alta, Miraflores, Linderos, Magllanal, Monterrico, San Luis Gonzaga y la parroquia de la Divina Misericordia, buscando descentralizar la presencia de la imagen del Señor de Huamantanga y acercarla a más fieles de la provincia.

El programa oficial comenzará el 4 de septiembre con una procesión de la imagen mayor por las principales calles de Jaén y una misa en el frontis de la catedral. La serenata se desarrollará el 13 de septiembre, mientras que el 14 y 15 de septiembre se celebrarán las procesiones centrales en honor al patrón de la provincia.

Finalmente, el presidente del comité invitó a la población, autoridades, comerciantes y visitantes a participar de las actividades religiosas, destacando que la festividad, con más de 300 años de tradición y reconocida por ley como una celebración de interés nacional, representa una oportunidad para fortalecer la fe, la unidad y el turismo en la provincia de Jaén.

Redacción: Pamela Valderrama

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::