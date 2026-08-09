Oswaldo Chanove premio FIL 2026: «La poesía está asimilando las pantallas y los algoritmos»

El poeta arequipeño Oswaldo Chanove recibió el Premio FIL Lima 2026 de la Cámara Peruana del Libro, convirtiéndose en el primer autor que no reside en Lima en obtener este reconocimiento. En conversación con Cusco Post, reflexiona sobre la disciplina de escribir, sus influencias y el lugar de la poesía en el mundo contemporáneo.

Hay escritores que esperan la inspiración. Oswaldo Chanove, en cambio, la busca cada mañana con la disciplina de quien abre un taller antes del amanecer.

A las mismas horas, cada día, desayuna y se dirige a su estudio. Allí trabaja hasta las seis de la tarde. Luego cambia de espacio, pero no de oficio: continúa escribiendo, leyendo, pensando. «Siempre digo que trabajo de sol a sol, pero me he dado cuenta de que incluso después continúo el proceso», comenta con naturalidad.

Esa constancia, sostenida durante décadas lejos de los grandes centros editoriales, acaba de recibir uno de los mayores reconocimientos de las letras peruanas. Este año, la Cámara Peruana del Libro le otorgó el Premio FIL Lima 2026, convirtiéndolo en el primer escritor que no reside en Lima en obtener esta distinción.

La noticia, admite, lo tomó completamente por sorpresa.

«Lo primero que pensé fue que era algo sorprendente y quedé francamente estupefacto.»

Lejos de buscar protagonismo, Chanove ha construido una trayectoria silenciosa desde Arequipa, ciudad a la que siempre regresó, incluso después de vivir varios años fuera del país. Desde allí ha continuado publicando en Perú, Chile y España, demostrando que la literatura no necesita una capital para encontrar lectores.

Escribir como un trabajo cotidiano

En tiempos donde la productividad suele medirse por la velocidad, Chanove reivindica la paciencia. Su rutina se parece más a la de un artesano que a la del artista romántico. No espera que aparezca una idea luminosa. La provoca. Para él, escribir comienza explorando aquello que despierta curiosidad o sorpresa.

«Exploro cosas que me estimulen, que me provoquen algún tipo de sorpresa, hasta que encuentro algo que realmente llama mi atención y que puede ser el inicio de una contribución de mi parte.»

Ese ejercicio permanente también alimenta Crónica del Instante, el blog que mantiene desde hace casi veinte años y donde publica, aproximadamente, dos veces al mes. Más que una vitrina, lo considera parte esencial de su proceso creativo.

«Me sirve para explorar, reflexionar y poner en lenguaje escrito ideas y proyectos.»

Precisamente una selección de esos textos será publicada próximamente en Santiago de Chile.

Un lector sin prejuicios

Cuando se le pregunta por sus influencias, Chanove rompe cualquier expectativa académica. No comienza citando únicamente a los grandes clásicos. Antes aparecen los cómics, las novelas de aventuras, el cine y la televisión.

«He llegado a la conclusión de que mis influencias van desde Superratón hasta el agente 007.»

Después llegan Raymond Chandler, Homero, Cervantes, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa y César Vallejo. Se define como un lector «omnívoro». Lee poesía con la misma atención con la que revisa ensayos, crónicas, textos históricos o incluso informes policiales. Esa diversidad, explica, le permite descubrir belleza en frases que nunca fueron escritas con intención literaria.

Publicar desde la periferia

Durante el último año su obra ha seguido cruzando fronteras. El Instituto Cervantes publicó en España una antología de su trabajo. En Chile apareció otra selección de su poesía y este año verá la luz un nuevo libro que reúne textos de su blog. Son reconocimientos que llegan sin alterar el tono sereno con el que habla de su trayectoria. Detrás de ella, reconoce, hubo un apoyo decisivo.

«Toda mi familia ha sido muy importante y, en especial, mi hermano, gracias a quien pude viajar, vivir en otros países y dedicarme casi completamente a perfeccionar mi entendimiento de la poesía.»

La poesía en tiempos de algoritmos

La irrupción de las redes sociales y la inteligencia artificial ha llevado a muchos a preguntarse si la poesía conserva un espacio en la vida cotidiana. Chanove no comparte esa preocupación. Para él, la poesía siempre ha sabido adaptarse a los cambios de la experiencia humana.

«La poesía está asimilando ya las pantallas y los algoritmos. La poesía es sobre lo que pasa en la vida de los seres humanos en todos los momentos decisivos, y este es uno de ellos.»

Su respuesta resume buena parte de su mirada sobre la literatura: no como un refugio frente al presente, sino como una forma de comprenderlo.

Oswaldo Chanove premio FIL 2026: Una vida dedicada a la literatura

Oswaldo Chanove Zavala nació en Arequipa en 1953 y es considerado una de las voces más importantes de la poesía peruana contemporánea. A finales de la década de 1970 cofundó la revista Ómnibus, una publicación que impulsó la renovación literaria en Arequipa y abrió espacio para nuevas generaciones de escritores.

Entre sus principales reconocimientos figura el Premio José María Arguedas de Poesía, obtenido en 1983. Es autor de obras como El héroe y su relación con la heroína, El jinete pálido y El motor de combustión interna. En abril de este año presentó la antología La coherencia entre el ojo y el fémur (1983-2024), que reúne más de cuatro décadas de creación poética.

Vivió durante varios años en Estados Unidos y fue invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2005. Desde su retorno al Perú, en 2012, ha continuado escribiendo y publicando con la misma constancia que caracteriza sus jornadas de trabajo.

El Premio FIL Lima 2026 reconoce una obra construida sin estridencias, desde la perseverancia y lejos del centralismo editorial. Una trayectoria que confirma que la literatura peruana también se escribe desde las regiones y que la poesía, como sostiene Chanove, sigue encontrando nuevas formas de dialogar con su tiempo.

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