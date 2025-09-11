Jefe de almacén de la Municipalidad Provincial de Puno fue detenido por aparente conducción en estado de ebriedad

El jefe de almacén de la Municipalidad Provincial de Puno, Fredy Gallegos Flores registró una falta injustificada en la Municipalidad provincial de Puno, esto tras su detención en horas de la noche del martes 9 de setiembre por presuntamente conducir en estado de ebriedad, la intervención se dio en la intersección de avenida El Sol con jirón Lampa, esta falta fue confirmada por la subgerente de personal de la institución Pamela Reyes Ponce.

La intervención policial ocurrió durante la noche del día anterior, cuando agentes de tránsito detuvieron al funcionario municipal quien posteriormente pasó la noche en la Comisaría Central de Puno, donde permanece hasta el momento mientras se esclarecen los hechos del incidente vial registrado.

Gallegos Flores, quien anteriormente se desempeñó como subgerente de inspección de tránsito municipal antes de asumir su cargo actual en el área de almacén, genera preocupación institucional por la responsabilidad que representa su función dentro de la administración municipal puneña.

- Contenido Promocionado -

Fuentes extraoficiales confirman que la detención se relaciona con un presunto estado de ebriedad mientras conducía una unidad vehicular, aunque la confirmación oficial sobre este motivo específico aún no ha sido divulgada públicamente por las autoridades policiales competentes en el caso.

La subgerente de personal, detalló que el funcionario no se presentó a laborar tras su detención, circunstancia que quedó registrada en el sistema biométrico de control de asistencia como falta injustificada, descartando cualquier posibilidad de manipulación en el registro de ingreso correspondiente.

«No es posible que alguien lo hubiera ayudado con el registro ya que el control de asistencia es biométrico», explicó Reyes Ponce, agregando que el funcionario deberá responder ante la oficina de personal de la municipalidad sobre los motivos de su ausencia laboral injustificada.

- Contenido Promocionado -

Por su parte, Elard Castillo, gerente de transportes, aclaró que Gallegos no pertenece a su gerencia actualmente, recordando que se trata de un exfuncionario de la oficina de transportes quien ahora labora en el área de almacén municipal.