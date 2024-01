“Ley que eleva la edad de jubilación a 75 años, tiene nombre propio a favor de las AFP”, opina analista

El analista Moisés Callasaca, rechazó la pretensión de la Comisión Permanente del Congreso de elevar a 75 años la edad máxima para la jubilación de trabajadores, y señaló que esta es una norma con nombre propio a favor de las AFP.

Como se sabe, la Comisión Permanente, que reemplaza al Pleno durante el receso parlamentario, aprobó en primera votación, el proyecto de ley que propone elevar a 75 años la edad máxima para la jubilación de los trabajadores. La segunda votación se efectuará dentro de una semana.

“Prolongar la edad laboral no es favorable; lamentablemente la vida etaria del peruano no es de 75 años, y de llegar, no cumplirá funciones como tal, esto afectará el recambio generacional y la oportunidad laboral para los nuevos profesionales jóvenes que en la actualidad buscan trabajo”, señaló.

A través de Pachamama radio, sostuvo que esta ley tendría nombre propio a favor de las AFP, pues al prolongar la edad de jubilación, ya no se pagarán las jubilaciones, lo que tendrá un impacto negativo en la empleabilidad de trabajadores y afectará la productividad de las empresas.

Pese a ello, pronosticó que el Congreso aprobará de todos modos esta ley, debido a los intereses de los grupos de poder económico.