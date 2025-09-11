viernes 12, septiembre 2025
Loreto: Lote 192 seguirá paralizado si no se cumplen acuerdos con comunidades amazónicas

 La Organización de Nacionalidades Andwa del Pastaza (ONAPP) y FEDINAPA expresaron su preocupación por el silencio del Estado frente a la reactivación del Lote 192, paralizado desde 2019. Señalaron que las...

 

La Organización de Nacionalidades Andwa del Pastaza (ONAPP) y FEDINAPA expresaron su preocupación por el silencio del Estado frente a la reactivación del Lote 192, paralizado desde 2019. 

Señalaron que las pérdidas para el país superan los 2,500 millones de dólares y que la demora genera desconfianza en las comunidades, que esperan el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

Los dirigentes también se pronunciaron sobre el nuevo socio operador elegido por Petroperú y recordaron que la consulta previa debe cumplirse de manera paralela al inicio de operaciones. 

Además, plantearon que la participación de las comunidades en los beneficios suba del 1.5% al 2.5% de la producción fiscalizada, como condición mínima para viabilizar la reactivación. 

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Pro & Contra

Últimas Publicaciones

Contenido relacionado

