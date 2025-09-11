Cusco registra más de 5 mil denuncias por violencia contra mujeres en solo siete meses

Entre enero y julio de este año, la región Cusco registró 1014 casos de violencia sexual, 5439 denuncias de violencia contra mujeres y siete feminicidios, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las cifras fueron presentadas en el informe “Cusco en cifras: Un diagnóstico para la incidencia ciudadana”, elaborado por CHS Alternativo y la Veeduría Mirada Ciudadana.

El diagnóstico también señala que el 37,8 % de las víctimas son menores de 17 años. Los distritos con mayores reportes de violencia son San Sebastián, Cusco y Santiago.

Trata de personas y desapariciones

La trata de personas es otro delito con presencia relevante en la región. El Ministerio Público ha registrado 28 denuncias por este delito en Cusco, de un total de 942 a nivel nacional. Por su parte, la Policía Nacional informó sobre la desaparición de 228 mujeres, niñas y adolescentes en este mismo periodo.

De acuerdo con el informe, factores estructurales como la pobreza y la deserción escolar incrementan el riesgo de captación y explotación, en muchos casos vinculados a redes de trata.

Iniciativas de vigilancia ciudadana

Con el objetivo de fortalecer la respuesta frente a esta problemática, CHS Alternativo presentó oficialmente el Diagnóstico Situacional en un evento que contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y veedurías ciudadanas de cinco distritos de la provincia del Cusco.

Félix Yanqui, coordinador regional de CHS Alternativo, explicó que la Red de Veedurías “Mirada Ciudadana”, conformada por colectivos juveniles, organizaciones sociales, gremios y medios de comunicación, busca “asegurar la implementación y mejora de las políticas públicas frente a la violencia y explotación a través de la vigilancia y participación activa de la sociedad civil”.

En sus palabras: “Estas cifras no deben reducirse a simples registros estadísticos; representan la voz de las víctimas, quienes exigen cambios y la construcción de un Cusco más justo y seguro. La vigilancia ciudadana es hoy más urgente que nunca para exigir al Estado que cumpla con su deber de prevenir, atender y sancionar estos delitos”.

Alta tolerancia a la violencia

El diagnóstico también advierte sobre los altos niveles de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. La Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2024 (ENARES) revela que el 80 % de la población adulta en Cusco tolera algún tipo de violencia contra la mujer. En el caso específico de la violencia sexual, el 74 % de los hombres en la región la considera justificada.

