Exhuman restos de óseos de personas asesinadas por Sendero en 1992, en límite de Junín y Pasco

La Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos de Junín, junto al Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, exhumó restos óseos en el paraje Allpachaca, ubicado en la frontera entre Carhuamayo (Junín) y Paucartambo (Pasco). La diligencia contó con el apoyo de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Cruz Roja Internacional.

El operativo estuvo a cargo del fiscal provincial Johel Chamorro Macukachi y el fiscal adjunto Pedro Vega Rodríguez, quienes, junto a peritos forenses, recuperaron los restos de cuatro víctimas asesinadas por Sendero Luminoso en 1992, en el marco de la violencia política que vivió el país entre 1980 y 2000.

Los restos fueron trasladados a la Unidad Médico Legal III de Huancayo, donde se realizará el análisis para su identificación. El proceso busca culminar con la restitución y entierro digno de los agraviados, en respeto a las costumbres y creencias de sus familias.

Según la investigación fiscal, el 8 de mayo de 1992 senderistas secuestraron a Gerardo Fortunato Guerra Ponce, Wilson Samaniego Castro, Cristóbal Serafín Briceño Laura y Federico Bonifacio Coquez en las comunidades de Santa Rosa de Tama (Junín) y Tambillo (Pasco). Luego los trasladaron hasta Allpachaca, donde los ejecutaron.

Quince días después, los familiares de dos de las víctimas hallaron el lugar y exhumaron por cuenta propia los cuerpos de Guerra y Samaniego para darles sepultura en Tambillo. Los restos de Briceño y Bonifacio quedaron en el paraje hasta ahora, más de tres décadas después.

