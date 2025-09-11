Juliaca: Fiscalía investiga emisión irregular de certificado de defunción en el hospital Carlos Monge Medrano

La Fiscalía Provincial Penal abrió investigación preliminar tras detectarse una grave irregularidad en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde el área de Medicina Legal habría emitido un certificado de defunción a nombre de un paciente que aún se encontraba con vida y permanecía internado en el mismo establecimiento de salud.

El director regional de Salud de Puno, Freddy Velásquez Angles, confirmó que el hecho fue comunicado de inmediato al Ministerio Público, a fin de que se determinen las responsabilidades. Explicó que el sistema institucional cuenta con trazabilidad digital, lo que permitirá identificar con precisión al responsable del registro anticipado.

“Cada médico cuenta con un usuario único en el sistema, lo que facilita rastrear los accesos. Este caso debe ser investigado con toda rigurosidad”, declaró la autoridad sanitaria.

Según el informe de la Red de Salud San Román, se indagará qué profesional ingresó el registro indebido, considerando que cada galeno dispone de credenciales exclusivas.

Velásquez advirtió que, de comprobarse que un médico del hospital emitió el documento de manera irregular, enfrentará un proceso administrativo y no se descarta la apertura de un procedimiento penal.

La Fiscalía evaluará si la emisión del certificado de defunción corresponde únicamente a una falta administrativa o si configura un delito, dada la gravedad de certificar la muerte de una persona que seguía con vida.

