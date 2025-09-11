El Hospital Regional de Ica obtuvo una transferencia de S/ 789,300 del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). El presupuesto fortalecerá la atención oncológica, beneficiando directamente a pacientes con cáncer que necesitan radioterapia.

Gracias a esta gestión del Gobierno Regional de Ica, los pacientes podrán acceder al tratamiento especializado en la misma ciudad. Esto evitará traslados a Lima, listas de espera extensas y gastos adicionales.

El área oncológica del hospital atiende actualmente a pacientes en quimioterapia, muchos de los cuales requieren iniciar radioterapia. La implementación del servicio permitirá una atención más completa y cercana.

- Contenido Promocionado -

Hospital Regional de Ica recibe presupuesto para pacientes con cáncer que requieren radioterapia.

Con este avance, el Hospital Regional de Ica consolida la atención integral en tres frentes: cirugías oncológicas, quimioterapia y radioterapia. Esto marca un hito en la capacidad hospitalaria de la región.

En 2024, el hospital atendió alrededor de 8,000 pacientes oncológicos y en 2025 ya superan los 4,000. De ellos, más de 150 necesitan iniciar radioterapia.

Los diagnósticos más frecuentes incluyen cáncer de cuello uterino, mama, colon, estómago y próstata, además de leucemias y linfomas. Todas estas patologías demandan tratamientos especializados y de acceso oportuno.

- Contenido Promocionado -

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA