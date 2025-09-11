viernes 12, septiembre 2025
Subscribirse
Anuncio
Contáctenos
Planes
Red de Medios Regionales

Hospital Regional de Ica recibe presupuesto para pacientes con cáncer que requieren radioterapia

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú
El Hospital Regional de Ica obtuvo una transferencia de S/ 789,300 del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). El presupuesto fortalecerá la atención oncológica, beneficiando directamente a pacientes con cáncer...

El Hospital Regional de Ica obtuvo una transferencia de S/ 789,300 del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). El presupuesto fortalecerá la atención oncológica, beneficiando directamente a pacientes con cáncer que necesitan radioterapia.

Gracias a esta gestión del Gobierno Regional de Ica, los pacientes podrán acceder al tratamiento especializado en la misma ciudad. Esto evitará traslados a Lima, listas de espera extensas y gastos adicionales.

El área oncológica del hospital atiende actualmente a pacientes en quimioterapia, muchos de los cuales requieren iniciar radioterapia. La implementación del servicio permitirá una atención más completa y cercana.

- Contenido Promocionado -
Hospital Regional de Ica recibe presupuesto para pacientes con cáncer que requieren radioterapia.
Hospital Regional de Ica recibe presupuesto para pacientes con cáncer que requieren radioterapia.

Con este avance, el Hospital Regional de Ica consolida la atención integral en tres frentes: cirugías oncológicas, quimioterapia y radioterapia. Esto marca un hito en la capacidad hospitalaria de la región.

En 2024, el hospital atendió alrededor de 8,000 pacientes oncológicos y en 2025 ya superan los 4,000. De ellos, más de 150 necesitan iniciar radioterapia.

Los diagnósticos más frecuentes incluyen cáncer de cuello uterino, mama, colon, estómago y próstata, además de leucemias y linfomas. Todas estas patologías demandan tratamientos especializados y de acceso oportuno.

- Contenido Promocionado -

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA

Últimas Publicaciones

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perúhttps://pachamamaradio.org
Artículo anterior
Trujillo: Secuestran a joven de 23 años, graban su asesinato, lo descuartizan y la Policía guarda silencio
Artículo siguiente
Juliaca: Fiscalía investiga emisión irregular de certificado de defunción en el hospital Carlos Monge Medrano

Contenido relacionado

Pachamama Radio, es un medio de comunicación regional, informa últimas noticias de Puno, Perú y el mundo, información en imágenes, fotos, videos, audios, infografías, interactivos y resúmenes de Puno.

Menu

Recomendados

Categorias

© Todos los Derechos Reservados - Pachamama Radio