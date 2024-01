Mujer víctima de violencia policial pierde a su bebé: exige justicia

Yobana Cruz Solano (27) rompió su silencio en una entrevista exclusiva con Pachamama Radio, donde relató la trágica experiencia que vivió al ser arrastrada por cuatro policías durante una intervención irregular. La mujer, embarazada de un mes y medio, pide justicia por la pérdida de su bebé.

Según el testimonio de Cruz Solano, informó a los policías sobre su embarazo y mal estado de salud, pero fue privada de sus derechos, a pesar de la recomendación de un médico que la examinó. “Me arrastraron, jalonearon hasta matar a mi bebé. Les rogué varias veces, pero no quisieron escucharme. Me humillaron con palabras ofensivas. Ahora he perdido a mi bebé, quiero justicia”, expresó la mujer.

Después de dos días internada en un centro de salud, Cruz perdió a su bebé. Ahora, denuncia a los policías y al fiscal Wilmer Ramos Caracela, quien solicitó su prisión preventiva de manera rápida, alegando una presunta intención de perjudicarla.

Mientras tanto, su defensa busca apelar la sentencia de comparecencia con restricciones emitida por la corte superior de justicia, donde Cruz deberá cumplir reglas de conducta y pagar una caución de 5 mil soles en los próximos días.