Supuestos despidos arbitrarios en la UANCV

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) atraviesa una difícil situación tras la negativa de licenciamiento por parte de la Sunedu. Previo a esto, la casa superior de estudios contaba con más de 260 trabajadores administrativos, pero recientemente se concretó el despido de 54 de ellos, por lo que ahora sólo quedan poco más de 200.

Los administrativos despedidos han solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo, a fin de que se velen sus derechos laborales. “Argumentan que no hay plata, que solo tienen 5 mil alumnos, pero no toman en cuenta que hay pagos de bachilleres y de títulos, ese dinero no es tomado en cuenta. Nosotros ya hemos presentado la queja ante el Ministerio de Trabajo y Sunafil, queremos que investiguen todo lo actuado por los encargados de la UANCV y las irregularidades que vienen cometiendo”, declaró Jimy Bustinza, uno de los trabajadores afectados.

Asimismo, mediante un pronunciamiento, los trabajadores administrativos de la UANCV solicitaron la intervención del Congreso de la República, la Municipalidad Provincial de San Román, Sunedu, Minedu, la sociedad civil y Contraloría. “Es imperativo realizar una auditoría general de la UANCV desde sus inicios hasta la fecha y la reestructuración total de la Universidad”, señalaron.

“Solicitamos la renuncia del rector Juan Benítez Noriega y del asesor legal doctor Hugo Cavero Aybar. Creemos que esta medida contribuirá a restablecer la armonía y el buen funcionamiento de nuestra querida Universidad”, agrega el comunicado de los trabajadores.