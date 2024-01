Sutep regional Puno sobre nombramiento: “comunicado del Minedu no resuelve el problema”

El comunicado emitido por el Ministerio de Educación (Minedu), respecto al proceso de nombramiento docente, no soluciona el problema de fondo, pues prevalece la desigualdad entre maestros que cuentan con constancia EIB y otros que carecen de dicho documento, a pesar de tener maestrías o doctorados, señaló el secretario general del Sutep regional Puno, Alexander Pilco.

El dirigente sindical, indicó que según el comunicado, se deberán liberar las diferentes plazas y sincerar el número de maestros aprobados que aún no lograron su nombramiento; asimismo, se dispuso que los docentes que cuenten con título pedagógico en EIB, ya no deberán presentar la constancia de dominio de lengua originaria; es decir, podrán adjudicarse en la cuarta fase.

Del mismo modo, se determinó que la escritura del idioma originario será requisito solo en un nivel básico. Sin embargo, el dirigente refirió que el problema de fondo sigue latente, pues aquellos docentes que tienen diplomados, maestrías y demás especialidades, quedarán nuevamente relegados al no contar con una constancia EIB.

“El Minedu no entiende el problema y lo profundiza peor; no estamos en contra de la lengua originaria, pero ello debe tratarse como un área curricular, porque actualmente no se enseña”, dijo a través de Pachamama radio, al tiempo de indicar que para que estas disposiciones se efectivicen, primero debe emitirse un decreto supremo.