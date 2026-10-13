Trujillo: Liberan a empresaria tras pasar solo 4 meses en prisión por atropellar y causar muerte de vigilante

La empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna recuperó su libertad el 7 de octubre luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad modificara su condena de prisión efectiva por dos años de pena suspendida. A la fecha, solo habían pasado 4 meses en prisión por el atropello que causó la muerte de un vigilante.

El accidente ocurrió la madrugada del 3 de mayo de 2026 en la urbanización Las Palmas del Golf, en Víctor Larco Herrera. Alfaro conducía un Mercedes Benz blanco cuando atropelló a Juan Martínez Torres, un vigilante natural de Bagua Grande, quien falleció el 8 de mayo debido a la gravedad de sus lesiones.

Uno de los datos más graves del caso es que el dosaje etílico practicado a la empresaria arrojó 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre. El 2 de junio, recibió una condena de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva por homicidio culposo, luego de acogerse a la conclusión anticipada del proceso.

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Sin embargo, y pese a la gravedad de los hechos, la Segunda Sala Penal de Apelaciones reformó la condena y la sustituyó por dos años de pena suspendida. Entre los argumentos considerados figuran que Alfaro no tenía antecedentes penales, se entregó a la Policía, colaboró con el proceso y realizó pagos superiores a S/130 mil.

La liberación, sin embargo, está sujeta a reglas de conducta y al pago de una reparación civil de S/400 mil. Además, se mantiene la inhabilitación definitiva para conducir vehículos motorizados. La decisión coloca sobre la mesa el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones judiciales en casos de muertes ocasionadas por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol.

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