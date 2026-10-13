Elecciones en Junín: Gane Orihuela o Mallma, ninguno tendrá mayoría absoluta en el Consejo Regional

Ni Fernando Orihuela ni Arnoldo Mallma tendrán mayoría propia en el Consejo Regional de Junín, según la proyección de escaños elaborada con los resultados provinciales de la ONPE. Quien gane la segunda vuelta del 6 de diciembre necesitará acuerdos con otras organizaciones políticas para alcanzar los votos que le permitan aprobar decisiones en este órgano.

El Consejo Regional estará integrado por 15 representantes, elegidos por provincia. Para alcanzar la mayoría absoluta se necesitan ocho votos. La distribución preliminar ubica a Alianza para el Progreso (APP) como la bancada más numerosa, seguida de Podemos Perú, Renovación Popular y Batalla Perú, pero ninguna agrupación alcanza por sí sola los ocho escaños.

Así quedaría el Consejo Regional de Junín

La proyección elaborada con el avance del cómputo de la ONPE al 12 de octubre identifica a estos 15 candidatos como posibles consejeros regionales:

Provincia Consejero proyectado Organización política Chanchamayo José Miguel Cifuentes Orihuela APP Chanchamayo Andrés Martín Nieto Prieto Podemos Perú Chupaca Wiliam Juan Damián Rivera Renovación Popular Concepción Nemias Yony Valero Julcarima Renovación Popular Huancayo Víctor Jorge López Cuadrado Podemos Perú Huancayo Aida Soledad Chávez Matos Podemos Perú Huancayo Kely Flores Mas APP Huancayo Luis Enrique Calero Enríquez APP Huancayo Bladeck Enver Ruiz Díaz Renovación Popular Jauja Gilber Vicente Aquino Ureta APP Junín Nilton David Luna Cóndor Podemos Perú Satipo José Luis Román Muñoz APP Satipo Eliceo Águila Cusiche Batalla Perú Tarma Katherine Paola Tacuri Esteban Podemos Perú Yauli Juana Rosa Guerrero Gilbertti APP

Según esta distribución preliminar, APP tendría seis consejeros; Podemos Perú, cinco; Renovación Popular, tres; y Batalla Perú, uno. El reparto suma los 15 escaños, aunque debe contrastarse con las actas pendientes de revisión y las resoluciones de los órganos electorales antes de considerarlo definitivo.

El Consejo Regional no ejecuta directamente las obras ni administra el presupuesto: esas funciones corresponden al Ejecutivo regional, encabezado por el gobernador. Sin embargo, tiene atribuciones para aprobar ordenanzas y acuerdos dentro de sus competencias, intervenir en decisiones de planificación y presupuesto y fiscalizar la gestión del gobernador y sus funcionarios.

La distribución de los escaños será relevante para la próxima gestión. El gobernador necesitará reunir votos para las decisiones que requieran aprobación del Consejo y afrontar la fiscalización de representantes elegidos por distintas organizaciones políticas.

La fragmentación no significa que los consejeros de oposición voten siempre en bloque ni que el Ejecutivo quede automáticamente paralizado. Los acuerdos dependerán de cada decisión y de las alianzas que se formen durante la gestión.

La segunda vuelta del 6 de diciembre definirá quién encabezará el Gobierno Regional de Junín, pero el Consejo Regional ya fue elegido en la primera vuelta del 4 de octubre.

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