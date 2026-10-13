Elecciones en Junín: Gane Orihuela o Mallma, ninguno tendrá mayoría absoluta en el Consejo Regional

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 13/10/2026

Ni Fernando Orihuela ni Arnoldo Mallma tendrán mayoría propia en el Consejo Regional de Junín, según la proyección de escaños elaborada con los resultados provinciales de la ONPE. Quien gane…

Ni Fernando Orihuela ni Arnoldo Mallma tendrán mayoría propia en el Consejo Regional de Junín, según la proyección de escaños elaborada con los resultados provinciales de la ONPE. Quien gane la segunda vuelta del 6 de diciembre necesitará acuerdos con otras organizaciones políticas para alcanzar los votos que le permitan aprobar decisiones en este órgano.

El Consejo Regional estará integrado por 15 representantes, elegidos por provincia. Para alcanzar la mayoría absoluta se necesitan ocho votos. La distribución preliminar ubica a Alianza para el Progreso (APP) como la bancada más numerosa, seguida de Podemos Perú, Renovación Popular y Batalla Perú, pero ninguna agrupación alcanza por sí sola los ocho escaños.

Así quedaría el Consejo Regional de Junín

La proyección elaborada con el avance del cómputo de la ONPE al 12 de octubre identifica a estos 15 candidatos como posibles consejeros regionales:

Provincia Consejero proyectado Organización política
Chanchamayo José Miguel Cifuentes Orihuela APP
Chanchamayo Andrés Martín Nieto Prieto Podemos Perú
Chupaca Wiliam Juan Damián Rivera Renovación Popular
Concepción Nemias Yony Valero Julcarima Renovación Popular
Huancayo Víctor Jorge López Cuadrado Podemos Perú
Huancayo Aida Soledad Chávez Matos Podemos Perú
Huancayo Kely Flores Mas APP
Huancayo Luis Enrique Calero Enríquez APP
Huancayo Bladeck Enver Ruiz Díaz Renovación Popular
Jauja Gilber Vicente Aquino Ureta APP
Junín Nilton David Luna Cóndor Podemos Perú
Satipo José Luis Román Muñoz APP
Satipo Eliceo Águila Cusiche Batalla Perú
Tarma Katherine Paola Tacuri Esteban Podemos Perú
Yauli Juana Rosa Guerrero Gilbertti APP

Según esta distribución preliminar, APP tendría seis consejeros; Podemos Perú, cinco; Renovación Popular, tres; y Batalla Perú, uno. El reparto suma los 15 escaños, aunque debe contrastarse con las actas pendientes de revisión y las resoluciones de los órganos electorales antes de considerarlo definitivo.

El Consejo Regional no ejecuta directamente las obras ni administra el presupuesto: esas funciones corresponden al Ejecutivo regional, encabezado por el gobernador. Sin embargo, tiene atribuciones para aprobar ordenanzas y acuerdos dentro de sus competencias, intervenir en decisiones de planificación y presupuesto y fiscalizar la gestión del gobernador y sus funcionarios.

La distribución de los escaños será relevante para la próxima gestión. El gobernador necesitará reunir votos para las decisiones que requieran aprobación del Consejo y afrontar la fiscalización de representantes elegidos por distintas organizaciones políticas.

La fragmentación no significa que los consejeros de oposición voten siempre en bloque ni que el Ejecutivo quede automáticamente paralizado. Los acuerdos dependerán de cada decisión y de las alianzas que se formen durante la gestión.

La segunda vuelta del 6 de diciembre definirá quién encabezará el Gobierno Regional de Junín, pero el Consejo Regional ya fue elegido en la primera vuelta del 4 de octubre.

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