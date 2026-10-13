Varios distritos de Huanta arden en llamas: Incendios forestales destruyen todo a su paso

Varios incendios forestales vienen afectando distintos sectores de la provincia de Huanta, en Ayacucho. Las emergencias movilizaron a efectivos del Ejército, personal municipal, bomberos, brigadas y vecinos voluntarios para intentar controlar las llamas y evitar que se propaguen a otras zonas. Uno de los siniestros fue reportado el sábado 10 de octubre en el sector de Huaysuy, localidad de San José de Secce, en el distrito de Santillana. Según información difundida por el Ejército del Perú, el fuego se habría originado durante la quema de terrenos agrícolas que presuntamente se salió de control. El incendio afectó pastizales, plantaciones de eucalipto y vegetación nativa. Efectivos de la 2.ª Brigada de Infantería, a través del Batallón Contraterrorista Los Cabitos N.º 51, se desplazaron hasta la zona para apoyar las labores de extinción junto con integrantes de la Plataforma de Defensa Civil, brigadas y voluntarios. De acuerdo con los reportes disponibles hasta el 11 de octubre, no se habían comunicado víctimas humanas por este siniestro en Santillana.

Incendios también afectan Huamanccacca y Luricocha

Otra emergencia fue atendida en el sector de Qellhuapampa, perteneciente a la comunidad de Huamanccacca, con un foco de fuego ubicado en Huancayooc. Según la información proporcionada por las autoridades, el incendio se prolongó durante tres días. En tanto, en el distrito de Luricocha, otro incendio forestal se habría iniciado en la comunidad de Huatuscalle y avanzó hacia la jurisdicción de Santa Rosa de Ocana. La municipalidad distrital informó que participaron en las labores de control personal de serenazgo, funcionarios municipales, vecinos voluntarios, bomberos de la Compañía La Esmeralda N.º 220 de Huanta y miembros del Ejército. Según el reporte municipal, el fuego habría comenzado cuando un poblador quemaba malezas y restos agrícolas dentro de su terreno. Las llamas se extendieron hacia áreas con pastizales, ichu, vegetación silvestre y cultivos. Ante la recurrencia de estas emergencias, las autoridades exhortaron a la población a evitar las quemas de pastizales, malezas y residuos agrícolas sin las medidas de control necesarias, debido al riesgo de propagación del fuego y los daños que puede ocasionar al entorno natural y a las comunidades.

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