Padres y docentes exigen al gobierno regional destrabar proyecto de infraestructura del colegio Domingo Savio

Padres de familia, docentes y directivos de la institución educativa primaria Domingo Savio N.° 70605 del distrito de San Miguel, provincia de San Román, protestan hoy en los exteriores de la sede del Gobierno Regional de Puno para exigir que se concluya el expediente técnico destinado a renovar su infraestructura. Según los representantes del plantel, el documento registra un avance del 90 %, pero las obras aún no comienzan y la comunidad educativa teme que el proyecto quede archivado.

Con carteles en mano, los manifestantes demandan al gobernador regional Richard Hancco Soncco que cumpla con impulsar el proyecto, tras varios años de gestiones y compromisos que, aseguran, no se han concretado. La principal preocupación es que la falta de avances prolongue las condiciones deficientes en las que estudian los 605 alumnos de esta institución.

Uno de los representantes de la comunidad educativa señaló que el ingeniero encargado inicialmente había avanzado aproximadamente el 90 % del expediente; sin embargo, cuestionó que fuera cambiado y que el nuevo responsable no haya dado continuidad al documento. Por ello, exigió que se esclarezcan las razones de esta decisión y se garantice la culminación del trámite técnico.

El reclamo también está relacionado con el estado de la infraestructura escolar. Los padres de familia y docentes señalaron que las aulas presentan deterioro, que la institución carece de cerco perimétrico y que las condiciones empeoran durante la temporada de lluvias. Frente a este escenario, exigen que el proyecto avance para contar con ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

Los representantes indicaron que llevan varios años realizando gestiones ante las autoridades regionales, pero hasta ahora no cuentan con una fecha concreta para el inicio de las obras. Asimismo, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el expediente técnico sea enviado al archivo, situación que, según sostienen, agravaría la incertidumbre sobre el futuro del proyecto.

Durante la protesta, la comunidad educativa advirtió que esta movilización constituye una medida preventiva y que podría adoptar acciones más drásticas si no obtiene una respuesta concreta. Entre sus principales demandas figuran la culminación del expediente técnico, la continuidad del proyecto y la definición de plazos para avanzar con la renovación de la infraestructura.

Hasta el momento de la protesta, los representantes señalaron que no tenían una reunión programada con las autoridades regionales. La comunidad educativa espera que el gobernador y los funcionarios responsables atiendan su reclamo y expliquen qué medidas adoptarán para evitar que el proyecto continúe postergado.