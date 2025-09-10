Abogados presentan propuesta de elección popular de magistrados

El colectivo Unión y Dignidad presentó al Congreso propuestas para reformar el sistema de justicia, incluyendo la elección por voto popular de magistrados supremos y cadena perpetua para funcionarios corruptos.

El abogado Rolando Ccapa informó que durante cinco meses encuestaron a 3840 profesionales del derecho en Puno para consolidar estas iniciativas de transformación del sistema judicial peruano.

La principal propuesta establece que jueces supremos, fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia sean elegidos mediante sufragio directo del pueblo.

Ccapa explicó que esta medida se sustenta en el artículo 139 inciso 17 de la Constitución, que contempla la participación popular en el nombramiento y revocación de magistrados.

El colectivo considera necesario este cambio porque actualmente el Congreso elige y puede destituir a los miembros del Tribunal Constitucional, sometiendo la justicia al poder político.

Los candidatos a magistrados deberían pasar por concurso público de méritos, evaluación psicológica y solvencia moral verificada por una comisión especial antes de la elección popular.

Otra propuesta establece cadena perpetua para funcionarios o servidores públicos que cometan delitos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, incluida inhabilitación perpetua.

La medida también contempla la incautación de bienes y patrimonio de quienes delincan en perjuicio del Estado, buscando acabar con la impunidad de altos funcionarios.

Ccapa señaló que los funcionarios públicos reciben penas benevolentes según el Código Penal actual, mientras ciudadanos comunes enfrentan cadena perpetua por delitos como robo.

El colectivo propone construir nuevos establecimientos penitenciarios por el hacinamiento existente en las 69 cárceles del país, especialmente en departamentos como Puno.

Los reos deberían cumplir condena en establecimientos penitenciarios de la jurisdicción donde cometieron el delito, evitando traslados entre regiones que generan sobrepoblación carcelaria.

Esta medida busca reducir la inseguridad en ciudades como Puno y Juliaca, donde la sobrepoblación penitenciaria agrava los problemas de criminalidad según el abogado

Las propuestas fueron presentadas formalmente por mesa de partes del Congreso y enviadas a la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia.

Ccapa se reunió con el presidente del Congreso, José Jerí Oré, quien prometió derivar el documento a la comisión especializada para su evaluación y posible incorporación en la reforma.

El abogado solicitó participar en una sesión de la Comisión Especial para explicar detalladamente las propuestas elaboradas por los profesionales del derecho puneño.

El colectivo coordinará con el Decano del Colegio de Abogados de Puno para analizar estos temas con participación de magistrados y autoridades judiciales.

Ccapa advirtió que el borrador de reforma constitucional prohíbe la sindicalización y huelga del personal jurisdiccional, violando derechos constitucionales de los trabajadores judiciales

El colectivo Unión y Dignidad visitará representantes de sindicatos del Ministerio Público y Poder Judicial para informar sobre estas restricciones en el proyecto oficial.

Ccapa concluyó que continuarán exigiendo la incorporación de sus propuestas en la reforma, defendiendo su rol como protectores de la democracia y la justicia.