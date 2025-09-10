EMSAPUNO salta al segundo lugar nacional tras estar penúltima

EMSAPUNO alcanzó el segundo puesto a nivel nacional en el ranking que elabora la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, según informó el gerente general Luis Aguilar Coaquira, tras estar en penúltimo lugar hace cuatro años.

La empresa municipal de agua potable de Puno logró este salto después de ocupar el puesto 14 en 2021, subir al noveno lugar en 2022, hasta llegar ahora a la segunda posición entre todas las empresas de saneamiento del país.

Aguilar Coaquira explicó que SUNASS evalúa varios parámetros como continuidad del servicio, calidad del agua, gobernabilidad, código de buen gobierno corporativo, procesos de mantenimiento para elaborar esta clasificación anual de las empresas prestadoras de servicios.

EMSAPUNO se ubica en el grupo de empresas tipo grande dos, categoría que agrupa a las compañías que atienden entre 50 mil y 100 mil conexiones domiciliarias a nivel nacional.

El gerente general reconoció que persisten deficiencias en el suministro de agua, especialmente en la zona norte de la ciudad de Puno, donde trabajan coordinadamente con el gobierno regional y la municipalidad provincial.

La empresa mantiene una cobertura del 98 por ciento en toda la ciudad de Puno, atendiendo aproximadamente a 50 mil conexiones domiciliarias que representan cerca de 200 mil habitantes en total.

La continuidad promedio del servicio alcanza las 10.72 horas diarias, aunque varía según los sectores de la ciudad, desde 24 horas en Chanu Chanu hasta una o dos horas en la zona norte, dijo el gerente.

Aguilar Coaquira informó que el sistema mantiene una presión de 21 metros de columna de agua, equivalente aproximadamente a 24 o 25 libras de presión en toda la red de distribución urbana.

El directivo destacó que la gobernabilidad institucional mejoró con una línea de mando ordenada desde la Junta Empresarial, liderada por el alcalde provincial, sin mayor injerencia política en las decisiones operativas.

La empresa enfrenta desafíos financieros que la ubicaron en 70 por ciento en estados financieros, principalmente por deudas pendientes con FONAVI y la entidad financiera alemana KFW.

Aguilar Coaquira anunció que el convenio 25 iniciará su ejecución en enero del próximo año, proyecto financiado mediante préstamo que cuenta con respaldo del Banco Mundial y el Ministerio de Vivienda.

Este proyecto definitivo solucionará la problemática del suministro de agua en la ciudad de Puno, complementando el plan de contingencia que debía concluirse en agosto, pero sufrió retrasos en su implementación.

El gerente general aclaró que esta evaluación de SUNASS no constituye un premio sino un posicionamiento anual que mide el desarrollo y superación de inconvenientes operativos de cada empresa prestadora de servicios.

Aguilar Coaquira enfatizó que este resultado motiva a la institución a continuar trabajando, aunque reconoció que aún existen deficiencias por resolver en el sistema de agua potable de la capital altiplánica.