Alcalde de Pataz llegará a Trujillo luego de 20 días de caminata

Tras más de 20 días de ardua caminata, el alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, llegará a la ciudad de Trujillo este domingo. Su marcha, iniciada el 25 de agosto, es una medida de protesta por el incumplimiento de compromisos por parte de la presidenta Dina Boluarte.

Desde el inicio de su recorrido en su tierra patacina, el alcalde ha demostrado una inquebrantable resistencia. Ha atravesado distritos como Huaylillas, Buldibuyo, Parcoy y Pataz-Puente Chagual, para luego continuar por Cochorco, Julcán y Otuzco. En cada localidad, ha sido recibido el respaldo de multitudes que reconocen su esfuerzo por el bienestar de la provincia.

Camino a Lima

Pese a las ampollas en los pies y el agotamiento físico, la determinación del alcalde se mantiene firme. Su principal objetivo es lograr el asfaltado de las vías nacionales Puente Pallar- Tayabamba y Mamahuaje-Tayabamba, así como la construcción del Hospital Provincial de Tayabamba.

La llegada a Trujillo no es solo el final de un trayecto, sino el inicio de una nueva fase en la lucha por el desarrollo de la provincia. La movilización busca unir a más personas para fortalecer su voz y presionar a las autoridades a cumplir con las demandas, situación que lo lleva a movilizarse hasta Lima.

