Huancayo: multan con más de S/ 8 mil al Mercado Plaza Central por insalubridad

Cortadores oxidados, cucarachas y acumulación de residuos sólidos, son solo algunas de las evidencias de la precaria situación insalubre del mercado Plaza Central, ubicado en Jr. Huancas Nro. 930, tras inspección de la Unidad de Bromatología de la Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

“Continuando con la inspección sanitaria a mercados de la ciudad, vigilando el tema de la inocuidad alimentaria, intervenimos el mercado Plaza Central con una serie de deficiencias salubres como la gran cantidad de cucarachas, verificando que este establecimiento no cumple con las condiciones de sanidad, igualmente se ha encontrado las máquinas cortadoras con óxido y presencia de restos orgánicos y grasas, donde pueden proliferar microorganismos y bacterias que pueden ser dañinos para la salud, se ha podido verificar un inminente peligro contra la salud pública de los consumidores”, comentó el Ing. Jesús Vila Retamozo, jefe de la Unidad de Bromatología.

Por estas infracciones que atentan contra la salubridad de las familias huancaínas, la MPH procedió a sancionar al establecimiento con 150% de la UIT equivalentes a S/ 8 025. “No olvidar que si los administradores del mercado no realizan el levantamiento de las observaciones y recomendaciones que hicimos se procederá a clausurar dicho comercio”, finalizó el funcionario.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE