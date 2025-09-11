Candelaria 2026 concentra actividades del 31 enero al 10 febrero

La Festividad Virgen de la Candelaria 2026 ya tiene fechas oficiales confirmadas, concentrando sus actividades principales entre el treinta y uno de enero y el diez de febrero, según anunció la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno en el calendario que distribuye concursos de danzas originarias y presentaciones en trajes de luces.

Alexander Quispe, presidente de la federación, confirmó que el estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano volverá a albergar ambos concursos, pero condicionó su uso a la corrección de problemas logísticos experimentados este año y el establecimiento de vías exclusivas de acceso para garantizar seguridad de participantes y espectadores.

Los concursos de danzas originarias se desarrollarán el treinta y uno de enero y primero de febrero de 2026, mientras que las presentaciones en trajes de luces tendrán lugar el ocho de febrero, seguidas por la parada folclórica que marca el punto culminante de la festividad altiplánica más importante.

El sorteo para determinar el orden de presentación de los conjuntos participantes se realizará los días diez y once de octubre próximos, con participación obligatoria de presidentes y delegados de las agrupaciones folclóricas que hayan completado su proceso de inscripción antes del plazo límite establecido para este fin de mes.

La Federación Regional de Folklore y Cultura estableció como fecha límite este fin de septiembre para las inscripciones de conjuntos que deseen participar en la Festividad Virgen de la Candelaria 2026, proceso que determinará el número final de agrupaciones que competirán en las diferentes categorías durante la celebración puneña.

Las medidas de organización anticipada buscan evitar los inconvenientes logísticos registrados en ediciones anteriores, garantizando mejor planificación de espacios y servicios necesarios para el desarrollo exitoso de una festividad que atrae miles de visitantes nacionales e internacionales hacia la capital folclórica del Perú durante febrero.