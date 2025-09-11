Carnes sin certificado de SENASA ponen en alto riesgo la salud de miles de juliaqueños

Comerciantes expenden carnes rojas sin certificado sanitario en los mercados Las Mercedes y Santa Bárbara. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) alertó que estos productos provienen de camales clandestinos y amenazan la salud de miles de consumidores.

El operativo inopinado realizado ayer reveló que la mayoría de puestos carece de certificados oficiales. Richard Choque Portugal, coordinador de SENASA, advirtió: “La falta de agua potable y las malas condiciones de infraestructura agravan el riesgo de insalubridad en los centros de beneficio”.

Vísceras en mal estado fueron halladas durante la inspección. Los comerciantes ofrecían estos productos a pobladores incautos, ignorando los protocolos de inocuidad alimentaria. “Las carnes deben tener certificados que garanticen su aptitud para el consumo humano”, recalcó Choque.

- Contenido Promocionado -

A pesar de existir un matadero autorizado en Juliaca con medidas sanitarias, los vendedores prefieren adquirir carnes de camales ilegales. Esta práctica expone a la población a enfermedades y contraviene las normas de salubridad.

El riesgo es latente: sin controles, el consumo de estos productos podría desencadenar brotes de infecciones. SENASA insistió en que la certificación es obligatoria para evitar daños a la salud pública.

- Contenido Promocionado -

“Uno de los puntos críticos es la infraestructura inadecuada”, señaló el coordinador. Los mercados inspeccionados presentaban condiciones que favorecen la proliferación de bacterias y otros agentes patógenos.

La población exige acciones inmediatas. Mientras tanto, las autoridades evalúan sanciones para los comerciantes que violan las normas. La prioridad es garantizar alimentos seguros para los juliaqueños.