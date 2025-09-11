Ejército omitió sanción hacia alférez denunciado por violencia familiar

Un mes transcurrió desde que la joven de iniciales C.A.M.V. de 24 años presentó una denuncia formal contra Marco Antonio Pacheco Ruiz, un alférez de 25 años perteneciente a la Cuarta Brigada de Montaña de Puno, por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, sin que las autoridades militares del cuartel Francisco Bolognesi de Juliaca adopten medidas disciplinarias correspondientes.

La denunciante reporta ser víctima de insultos y maltratos psicológicos desde agosto pasado por parte del militar, quien mantiene una relación de convivencia con ella, lo que agrava la situación al tener acceso directo a la vivienda que comparten en la ciudad de Puno.

El 18 de agosto, la joven formalizó su denuncia mediante el oficio 3002-2025-COMOPPOL dirigido al jefe del cuartel donde labora Pacheco Ruiz, especificando que se trata de violencia familiar en modalidad de agresión psicológica, documento que fue recepcionado por las autoridades militares correspondientes.

Sin embargo, transcurrido más de 20 días desde la presentación del documento oficial, las instancias militares no han ejecutado ninguna acción disciplinaria contra el alférez denunciado, generando preocupación en la víctima sobre la efectividad del proceso interno de la institución armada.

La denunciante expresó su temor por posibles represalias del militar, quien, a pesar de contar con una orden de alejamiento vigente, continúa buscándola insistentemente para persuadirla de retirar la denuncia presentada ante las autoridades competentes tanto civiles como militares.

La situación se complica debido a que ambos comparten vivienda, circunstancia que permite al denunciado tener acceso directo al domicilio, incrementando el riesgo de que la víctima sufra nuevas agresiones verbales o incluso escaladas hacia violencia física según sus propias declaraciones.

C.A.M.V. solicitó apoyo urgente a las autoridades para garantizar su seguridad personal, considerando que el proceso militar no avanza y el denunciado mantiene comportamientos que vulneran la orden de alejamiento establecida por el área competente en materia de violencia familiar.

La Cuarta Brigada de Montaña de Puno no emitió pronunciamiento oficial sobre el caso hasta el cierre de esta edición, manteniendo silencio institucional respecto a las medidas adoptadas para investigar la denuncia contra el alférez Pacheco Ruiz.