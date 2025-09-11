San Román compra 5 compactadoras por 3.2 millones para Juliaca

La Municipalidad Provincial de San Román invirtió 3.2 millones de soles en cinco compactadoras nuevas que mejorarán la recolección de residuos en Juliaca, confirmó Arturo Oroz Bocangel, quien indicó que las máquinas llegarán en febrero del próximo año si los procesos logísticos avanzan según cronograma establecido.

Desde la semana pasada funcionan diez rutas especiales en Taparachi, Salida Arequipa y Cristo Blanco, donde motos rojas acompañan las compactadoras actuales para recolectar materiales reciclables, explicó el funcionario municipal, quien detalló que este sistema pretende establecer horarios fijos de entrega para educar a la población.

El proyecto enfrenta un obstáculo importante porque los recicladores podrían abandonar el trabajo antes de diciembre si los vecinos no separan correctamente sus residuos, advirtió Oroz Bocangel, quien señaló que estos trabajadores asumen costos de combustible y personal, por lo que necesitan rentabilidad para continuar operando.

En el centro de la ciudad se recolectan cartones, botellas, latas, plásticos y objetos grandes como sillas o cauchos, afirmó el especialista, quien precisó que todo se recupera completamente, aunque los residuos voluminosos como chatarra o bicicletas viejas requieren coordinación previa con los encargados del servicio.

Las estrategias incluyen tres motos nocturnas que recogen cartón en mercados San José y Tupac, mientras las rutas diurnas operan entre cinco y siete treinta de la mañana para evitar congestión vehicular, detalló el funcionario, subrayando que buscan optimizar tiempos en zonas comerciales y residenciales.

El veintitrés por ciento de los residuos juliaqueños son reciclables, pero establecimientos como pollerías, librerías y mercados necesitan mejorar su participación en el programa, reconoció Oroz Bocangel, quien admitió que este sector comercial representa el mayor desafío del plan de recolección selectiva.

Las nuevas compactadoras reforzarán la recolección en el centro histórico de Juliaca a partir del próximo año, mientras el éxito del programa dependerá de que los ciudadanos adopten mejores hábitos de separación de residuos, concluyó el funcionario municipal encargado del proyecto de modernización.