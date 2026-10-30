Plataforma de afectados por metales pesados exige acciones ante contaminación en Puno

La recién reconocida Plataforma Regional de Afectados por Metales Pesados prepara una reunión con autoridades para exigir medidas frente a la contaminación y el déficit hídrico que afecta a más de 720 mil personas en la región Puno. Así lo informó Félix Suasaca Suasaca, fiscal del Consejo Directivo de la organización.

La directiva recibió reconocimiento oficial mediante la Resolución N.° 237 del Gobierno Regional de Puno, luego de ser elegida por representantes de las diferentes cuencas afectadas. El documento formaliza la representación de la plataforma ante las instancias de gobierno.

La plataforma reúne a representantes de las cuencas Ramis, Llallimayo, Jatun Ayllu, Suches, Coata e Illpa, además de sectores afectados por la contaminación del lago Titicaca. Estos buscan unir esfuerzos para exigir atención a sus problemas ambientales.

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Entre sus primeras acciones, la organización convocará a autoridades nacionales, regionales y locales, así como a los 5 diputados y 2 senadores de Puno, para conocer qué presupuesto se destinó a enfrentar la sequía y atender a los agricultores de la región.

Suasaca también advirtió que numerosas personas continúan consumiendo agua de pozos y ríos afectados por metales pesados. Estas familias todavía esperan proyectos de recuperación ambiental y descontaminación de sus fuentes de agua.

La reunión está prevista para antes de finalizar noviembre, donde la plataforma espera que las autoridades presenten propuestas concretas frente a la contaminación de las cuencas y el déficit hídrico, problemas que afectan a miles de familias puneñas.

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Redacción: William Hancco