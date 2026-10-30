Al servicio de Keiko: Retiro de firma de Bladimir Sonco archiva interpelación contra ministro Chang

El diputado Helard Bladimir Sonco Villanueva retiró su firma de la moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, y con ello el pedido fue archivado ayer 29 de octubre de 2026 en el pleno de la Cámara de Diputados por no contar con las 20 rúbricas requeridas.

La moción fue presentada el 21 de setiembre de 2026 con 26 firmas por las bancadas Ahora Nación, Obras y Juntos Por el Perú. Sin embargo, siete parlamentarios retiraron su respaldo y la dejaron con solo 19 adhesiones, una menos de las necesarias para continuar su trámite.

El oficio 0044-2026-HBSV/CD-CR fechado el 30 de setiembre de 2026 y dirigido al oficial mayor Hugo Fernando Rovira Zagal formalizó el retiro de Sonco. El documento solicitó actualizar la relación de firmantes y dejar constancia de que el diputado no mantiene la condición de firmante ni proponente.

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Los legisladores que también retiraron sus firmas fueron Víctor Piñán, Juan Cabrera, Arturo Eusebio y Andrea Medina de Obras, Alejandro Manay y Amalia Palomino de JPP, además de Sonco de Ahora Nación. El Reglamento de la Cámara Baja exige el 15% del número legal de diputados para presentar una interpelación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, comunicó al Pleno la decisión. “Se informa que dicha moción, por retiro de firmas no cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados. En consecuencia, pasa al archivo”, declaró la autoridad ante el hemiciclo.

Las bancadas de oposición buscaban que Chang responda por la crisis en la Universidad de Ucayali, la designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación en la Derrama Magisterial y la gestión de la Sunedu, entre otros temas.

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